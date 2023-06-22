日劇女王上戶彩2012年嫁給放浪兄弟（EXILE）隊長兼自身經紀公司社長HIRO（五十嵐廣行），二人結婚多年育有一對子女，但彼此工作忙碌又聚少離多，屢被傳出婚變；不過，今（22日）上戶彩與HIRO透過經紀公司報喜訊，她平安生下第三胎，是個健康的男孩，親自以行動闢謠。

上戶彩出道超過24年，甜美形象加上會演又能唱的硬實力，讓她至今人氣仍居高不下，成為許多男粉絲心目中的女神。上戶彩在2012年驚喜宣布與HIRO結婚後，因兩人年齡相差16歲，加上婚姻生活低調，儘管她先後生下女兒和兒子，還是不斷有婚變謠言。

直到今年3月上戶彩與HIRO又傳出有第三胎喜訊，今（22日）夫妻倆也透過經紀公司發聲，「感謝大家一直以來的支持，我們平安迎來第三個孩子，是個健康的男孩」，並表示他們未來會在工作及生活上更加努力，希望粉絲們繼續守護他們一家人。

37歲的上戶彩在2012年嫁給HIRO後，2015年8月生下大女兒，2019年7月生下二兒子，今日又生下小兒子，與先生HIRO身體力行破除婚變謠言，證實結婚11年感情依舊甜蜜。