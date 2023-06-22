TVBS新聞台18日公佈總統大選民調，台灣民意基金會也於20日公佈逐月滾動民調，結果再度證實民眾黨主席柯文哲所代表的白色政治版塊持續擴大中。旅美教授林環牆21日在其粉專「獨立觀察」指出綠白藍政治版塊特徵：民進黨賴清德主要是老年與低學歷支持者，民眾黨柯文哲主要是年輕與高學歷支持者，國民黨侯友宜主要是老年與深藍支持者。這解釋了為什麽賴會突然驚醒過來，要縮短台灣公私立大學的學費差距，顯然有點心急。

林環牆提到，TVBS的最近民調顯示，柯文哲的民意支持比例已穩定拋開侯友宜，並暫時領先賴清德約3個百分點，只是仍在抽樣誤差範圍內。台灣民意基金會的6月民調顯示，賴清德的支持度仍領先柯文哲達7.4個百分點。何以TVBS與台灣民意基金會的民調結果會有如此顯著的分歧？是出在機構效應呢？還是出在雙方不同的抽樣母體架構？或是雙方不同的樣本加權處裡方式？關於這些問題，個人無從得知。

林環牆指出，儘管如此，TVBS與台灣民意基金會的民調都透露了相互一致的各政黨政治版塊特徵：民進黨賴清德的綠色版塊：主要是老年與低學歷的支持者。民眾黨柯文哲的白色版塊：主要是年輕與高學歷的支持者。國民黨侯友宜的藍色版塊：主要是老年與深藍的支持者。

林環牆強調，這就解釋了為什麽在民進黨執政將近8年之後，賴清德會突然驚醒過來要縮短台灣公私立大學的學費差距，這樣的政策主張非常突兀，根本就沒有經過台灣整體資源合理分配的通盤分析與規劃。顯然，賴清德有點心急。