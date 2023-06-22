惠中寺未來與希望系列講座，邀請各行各業菁英，分享寶貴的人生經驗，6月21日邀請到台灣知名電視節目製作人王偉忠，他以「轉角遇到愛」為題，用一貫幽默風趣的口吻，敘述父母及生長環境對他的影響，踏入演藝圈的因緣，以及對事業發展所持的態度，近750位民眾到場聆聽。

現場近750位民眾聆聽講座。（圖／惠中寺提供）

王偉忠在影視產業累積逾40年經驗，擅長製作與社會脈動息息相關的作品，橫跨綜藝、戲劇、舞台劇、電影、配音，並身兼專欄作家。所製作的《康熙來了》、《大學生了沒》等節目，屢次獲得金鐘獎肯定，並吸引CNN等國際媒體報導。喜歡用別人不敢用的演員、做別人沒做過的嘗試。1995年代創立「台北之音」，正式開啟廣播分眾與專業化的時代。

生長在人情味濃厚的眷村，王偉忠以「千里來書只為牆，讓他三尺又何妨萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。」「六尺巷」的典故來形容父母親的為人，兩人不但感情很好，父親的熱心助人，與母親的厚道，也直接影響他人格特質的養成。他說：「人的一生，有三個關鍵很重要。一、從小長大的環境，無關貧富，而是快樂與否，會影響人一生的情懷；二、老天爺給的天分；三、學習的東西。」

王偉忠第一件學會助人的事，就是父親擔任村長時，交代他陪綽號「野貓」的小兒痲痺同學上學，還曾登上報紙的好人好事。（圖／惠中寺提供）

一扇窗戶就是一個故事，王偉忠善於察言觀色，用漫畫將人情世故表達出來。他第一件學會助人的事，就是父親擔任村長時，交代他陪綽號「野貓」的小兒痲痺同學上學，還曾登上報紙的好人好事。高一和野貓共同創作武俠小說，成立出版社，將小說賣給同學，樂在其中。之後為了畢業的出路選讀自然組，卻讓他痛苦萬分，轉到文組之後，整個人都開朗了起來，因此，「找對志向非常重要。」

有了父親的鼓勵和支持，高中畢業後從嘉義北漂到台北讀書，並在打工時遇到恩師貴人，對他多所提攜，從新聞系進入電視圈，他勤奮、好學，從打工的經驗體會到，任何的學習都不要覺得無聊，因為可能會在某個時機派上用場。面對職場打壓，選擇先禮讓別人，自己吃虧不要緊。王偉忠表示：「人要持續對人有溫度、情懷，人生才會厚道圓滿。」投入40多年以來，盡量啟用新人，回饋過往所獲得的恩情。

王偉忠所謂的情懷就是厚道，是撫慰人心的一道清風，一種溫暖。（圖／惠中寺提供）

王偉忠所謂的情懷就是厚道，是撫慰人心的一道清風，一種溫暖，他說，人生如戲，「我們一生都是從歡迎大家收看，演到謝謝大家收看。」錢可以少賺，甚至不賺，因此用表演藝術、舞台劇來傳揚眷村文化，散播歡喜與愛；更重新打造已有的眷村飲食品牌，延續台灣眷村菜的好味道；15年來著作5本書，捐了上百萬的稿費。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座結緣品給王偉忠（右）。（圖／惠中寺提供）

雖然王偉忠把成就歸於運氣好，時機好，但起伏之中，忽然發現媒體進入網路時代，而迎來人生的另一個轉捩點，他說：「未來不可期，與其去預測未來，不如去創造未來。」回顧經歷，發現人生面臨轉折時，一開始會覺得難以承受，但都是「遇到愛」的開端，他期許能繼續製作更多好作品，更多人加入，讓影視圈重回良善和諧，讓好的人文社會情懷能持續保存發揚。