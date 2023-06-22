繼先前報導中國與古巴達成設置監聽設施協議後，美媒再度援引知情人士消息說，美國情報機構在疑似中國間諜設施裡，追蹤到中國電信設備商華為及中興通訊的員工。美眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)相信，華為與中興古巴的業務是為掩護中國情報人員前往古巴。

《華爾街日報》(WSJ)引述消息人士指出，早在川普2019年就任總統開始，中國與古巴已在該國聯合運營了4個監聽站，美國情報官員追蹤到華為中興的員工在疑似竊聽設施內進出。這些情報促使川普政府內部懷疑，這兩家電信公司可能幫助擴大了中國從古巴監視美國的能力。目前尚不清楚拜登政府是否在沿著這條線索進行調查。

知情人士說，雖然華為和中興都沒有製造中共政府用來竊聽的精密工具，但這兩家公司都精通能夠促進這種行動的技術，包括傳輸數據的伺服器和網路裝置。

華為否認了這些質疑，在聲明中稱這是「毫無根據的指控」，中興通訊沒有立即回覆的置評請求。

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格20日致信國家情報總監海恩斯(Avril Haines)及商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)，指出華為自2000年代以來，已幫助古巴政府實現電信和網路基礎設施現代化，而中興則與古巴的主要電信商有業務來往。蓋拉格推測，華為與中興在古巴的現有業務，可為中國情報人員往返古巴提供掩護。

最近幾年，美國一直在限制對華為和中興的技術出口。2019年美國商務部將華為列入了貿易實體清單，要求公司獲得許可證才能向華為運送某些商品。2020年，美國大幅擴大了這些許可證要求。但美國商務部已經發放了許多此類許可證，使出口商能夠繼續向華為出售大量技術。

美國商務部表示，他們正在審查自己的政策，並盡一切可能防止美國的敏感技術落入對手手中