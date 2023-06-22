端午連假首日，桃園市各處風景區湧入遊客人潮，觀光旅遊局今統計，青埔休閒遊憩區湧入約4.5萬人最多，龍潭大池因龍舟活動也有2萬人次到龍潭遊玩，桃園景區舒適度燈號顯示，龍潭大池更是幾乎一整天亮紅燈，各景區交通狀況大致暢通無明顯塞車。桃園市副市長蘇俊賓今也率市府團隊與桃園市議會民進黨團PK進行示範賽為龍潭歸鄉文化節活動宣傳。

端午連假首日，桃園各景區湧入不少遊客，桃園景區舒適度燈號顯示，龍潭大池由於辦理歸鄉文化節與龍舟賽預賽，22日幾乎一整天都呈現紅燈。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

觀旅局統計，今日截至下午5時，桃園各景區共迎來14萬5378人次遊客，其中青埔休閒遊憩區4萬5127人次最多、龍潭大池2萬115人次、大溪老城區1萬3125人次，其他包括竹圍漁港、石門水庫、虎頭山、慈湖、觀音蓮花園休區、拉拉山與永安漁港等也有不少遊客。人潮警示燈號也顯示，龍潭大池幾乎白天都亮起紅燈，傍晚拉拉山也湧入人潮亮起黃色燈號。

桃園龍潭歸鄉文化節龍舟賽預賽今登場，市府團隊與市議會民進黨團PK進行宣傳賽，熱血場面相當熱鬧。（市議員張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

觀旅局長周柏吟分析，今年端午連假首日遊客湧入桃園狀況，許多遊客前往龍潭觀賞龍舟賽，體驗在地傳統節慶，明、後天還有複賽與決賽，預估遊客人次會再上升。青埔地區因消費動線完整、國外遊客多，加上近期各局處共同改善當地交通，也有逾4萬人到青埔逛街遊玩。

周柏吟表示，經歷日前連日降雨，民眾悶壞了，氣象局預報又顯示過幾天也將有雨勢，近日難得迎來好天氣，遊客把握機會出門遊玩，故連假首日桃園許多戶外型風景區都湧入許多人潮。

周柏吟也提醒，市府於連假期間會持續觀察各景區狀況，加強清潔衛生與注意周邊交通，若民眾發現相關狀況，都可撥打1999市民專線通報。

桃園龍潭歸鄉文化節活動今起登場，桃園市副市長蘇俊賓率領市府團隊與桃園市議會民進黨團一同進行示範賽，親自下水為活動宣傳。（市議員張肇良提供／蔡明亘桃園傳真）

龍潭歸鄉文化節系列活動今起登場，百年傳統龍舟賽睽違3年重啟，今進行預賽，蘇俊賓率市府團隊與市議會民進黨團PK示範賽，親自下水「開划」為活動宣傳。

龍潭區公所指出，今活動現場破萬人參與，許多民眾在大池邊應援觀賽、逛市集，氣氛非常熱鬧，並預告明日將由副市長王明鉅率市府團隊與市議會國民黨團競賽，後進行龍舟複賽，邀請民眾一同共襄盛舉，決賽則於24日辦理，各組晉級好手將爭取最高榮譽。