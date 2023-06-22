端午連假首日，桃園市各處風景區湧入遊客人潮，觀光旅遊局今統計，青埔休閒遊憩區湧入約4.5萬人最多，龍潭大池因龍舟活動也有2萬人次到龍潭遊玩，桃園景區舒適度燈號顯示，龍潭大池更是幾乎一整天亮紅燈，各景區交通狀況大致暢通無明顯塞車。桃園市副市長蘇俊賓今也率市府團隊與桃園市議會民進黨團PK進行示範賽為龍潭歸鄉文化節活動宣傳。
觀旅局統計，今日截至下午5時，桃園各景區共迎來14萬5378人次遊客，其中青埔休閒遊憩區4萬5127人次最多、龍潭大池2萬115人次、大溪老城區1萬3125人次，其他包括竹圍漁港、石門水庫、虎頭山、慈湖、觀音蓮花園休區、拉拉山與永安漁港等也有不少遊客。人潮警示燈號也顯示，龍潭大池幾乎白天都亮起紅燈，傍晚拉拉山也湧入人潮亮起黃色燈號。
觀旅局長周柏吟分析，今年端午連假首日遊客湧入桃園狀況，許多遊客前往龍潭觀賞龍舟賽，體驗在地傳統節慶，明、後天還有複賽與決賽，預估遊客人次會再上升。青埔地區因消費動線完整、國外遊客多，加上近期各局處共同改善當地交通，也有逾4萬人到青埔逛街遊玩。
周柏吟表示，經歷日前連日降雨，民眾悶壞了，氣象局預報又顯示過幾天也將有雨勢，近日難得迎來好天氣，遊客把握機會出門遊玩，故連假首日桃園許多戶外型風景區都湧入許多人潮。
周柏吟也提醒，市府於連假期間會持續觀察各景區狀況，加強清潔衛生與注意周邊交通，若民眾發現相關狀況，都可撥打1999市民專線通報。
龍潭歸鄉文化節系列活動今起登場，百年傳統龍舟賽睽違3年重啟，今進行預賽，蘇俊賓率市府團隊與市議會民進黨團PK示範賽，親自下水「開划」為活動宣傳。
龍潭區公所指出，今活動現場破萬人參與，許多民眾在大池邊應援觀賽、逛市集，氣氛非常熱鬧，並預告明日將由副市長王明鉅率市府團隊與市議會國民黨團競賽，後進行龍舟複賽，邀請民眾一同共襄盛舉，決賽則於24日辦理，各組晉級好手將爭取最高榮譽。
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