台灣「#MeToo」性騷事件狂燒，演藝圈許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等人遭到指控，目前許傑輝已宣布退圈，NONO也宣布暫停演藝工作，黃子佼則因身體因素住院中，有網友挖出演員陳松勇多年前曾在節目上大爆自己的愛情觀，直呼「我都付錢」，讓不少網友笑翻。

有網友在「爆廢公社」貼出一段陳松勇當年上《康熙來了》的影片，他透露一生不知道什麼叫戀愛，有二、三十歲的女生找他都怕，他也透露沒有談戀愛的理由，稱年輕時很辛苦，「我不能跟這個女孩子講『我愛妳、我負責』，負責不是用嘴巴講的，你要有實力」，他認為貧賤夫妻百事哀，到五十歲以後才有錢，因為不能負責所以他用現買現賣的方式，更爆料「我不像某主持人或是某演員說『欸，不要錢的才有感情』，我都付錢」，超直白的說話方式讓小S和蔡康永都愣了。

（來源／影片取自中天娛樂頻道YouTube，如遭刪除請見諒。）

網友們表示笑翻，紛紛留言：「錢才是重點，不要以為藝人就可以白嫖」、「筆記」、「不要錢的最貴啊」、「勇哥真男人」、「很實在」、「真性情」、「銀貨兩訖最乾淨」。男星陳松勇於1970年代出道，他曾學過歌仔戲與京劇，為躲避黑白兩道通殺躲到台視做幕後，後來劇組缺人演流氓，陳松勇演得兄弟氣十足，表現大受好評，因此進入演藝圈，後憑藉電影《悲情城市》擊敗成龍、鈕承澤拿下金馬影帝，2021年陳松勇因病過世，享壽80歲。

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