秘魯首都利馬（Lima）住宅區一棟建物日前發生大火，多達25隻狗狗受困樓頂。附近一名流浪漢不畏危險進入火場救狗，他還爬上建物外牆救下一條走投無路的狗兒，驚險場面近日已於網路傳開，不少人十分佩服此人勇氣，大讚英雄。
英國《每日郵報》上週報導，利馬市加馬拉鎮（Gamarra）住宅區一處資源回收場本月9日發生火災，火勢迅速蔓延至一棟3層樓建物。來自哥倫比亞的27歲無業遊民阿里亞斯（Sebastián Arias）正好路過火災現場。
網路流傳阿里亞斯救狗過程的影片顯示，他爬出建物正面3樓陽台欄杆，沿著陽台敲破玻璃窗後攀上樓頂邊緣，當時正有一隻狗爬上頂樓水泥牆、設法走到圍牆角落，已無任何退路。滾滾濃煙之中，阿里亞斯穩穩走向那隻狗，伸手把牠抱了起來，低頭查看救援設備之後，他鬆手讓狗狗落到下方人行道上準備接手的民眾懷中。救援成功一剎那，現場響起掌聲與叫好的口哨聲。
災後阿里亞斯向「拉丁電視台」（Latina Televisión）表示，那時他正準備走路回到位於火場附近一座橋下的露宿點，邊走邊想著人在老家的妻子。他說，老婆先前發現自己有了身孕心情很不好，企圖自我了斷。阿里亞斯說，當時他得知建物裡有很多狗狗受困，決定壓抑自己怕高的情緒冒險救狗，因為他想到老家養的3隻狗，捨不得眼睜睜看著狗狗喪身火窟：「讓我採取行動的是腎上腺素。」
消防隊員架了一座梯子通往建物2樓陽台，不過，阿里亞斯似乎對自己的體能很有自信，他選擇從2樓直接跳到地面。獲救的狗狗已有部分找到新家，其中1隻的新主人是加馬拉鎮的鎮長。
阿里亞斯救了25隻狗逃生。他說，最後一隻獲救的狗身上有些許燒燙傷，救援過程中，狗狗還在他左手咬了一口：「那隻狗的處境讓我捏把冷汗，因為牆面在我眼前持續塌落，所以後來我直接抓住牠的脖子跟嘴巴，然後把牠拋往樓下。」
阿里亞斯離開哥倫比亞美德殷（Medellín）老家來到秘魯，已經好幾個月沒見過家人，他一度考慮要持續往南移動前往智利。不過現在他想在秘魯落腳，希望能有善心人士給他一份工作：「我想擺脫流浪街頭的生活。我什麼工作都能做，不會的事情，我也學得很快。」
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