秘魯首都利馬（Lima）住宅區一棟建物日前發生大火，多達25隻狗狗受困樓頂。附近一名流浪漢不畏危險進入火場救狗，他還爬上建物外牆救下一條走投無路的狗兒，驚險場面近日已於網路傳開，不少人十分佩服此人勇氣，大讚英雄。

英國《每日郵報》上週報導，利馬市加馬拉鎮（Gamarra）住宅區一處資源回收場本月9日發生火災，火勢迅速蔓延至一棟3層樓建物。來自哥倫比亞的27歲無業遊民阿里亞斯（Sebastián Arias）正好路過火災現場。

網路流傳阿里亞斯救狗過程的影片顯示，他爬出建物正面3樓陽台欄杆，沿著陽台敲破玻璃窗後攀上樓頂邊緣，當時正有一隻狗爬上頂樓水泥牆、設法走到圍牆角落，已無任何退路。滾滾濃煙之中，阿里亞斯穩穩走向那隻狗，伸手把牠抱了起來，低頭查看救援設備之後，他鬆手讓狗狗落到下方人行道上準備接手的民眾懷中。救援成功一剎那，現場響起掌聲與叫好的口哨聲。

This hero, Colombian Sebastian Arias, scales the outside of a burning building to rescue 25 dogs trapped inside on June 9th in Lima, Peru. Before the flames engulf the structure, the hero drops the dog down to safety, where the firemen are waiting with their safety net. Dog and… pic.twitter.com/u8kOEhd68X — GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) June 13, 2023

A homeless man in Peru is being hailed as a hero after he rescued 25 dogs from a burning building. pic.twitter.com/avvPBS6fG6 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 20, 2023

災後阿里亞斯向「拉丁電視台」（Latina Televisión）表示，那時他正準備走路回到位於火場附近一座橋下的露宿點，邊走邊想著人在老家的妻子。他說，老婆先前發現自己有了身孕心情很不好，企圖自我了斷。阿里亞斯說，當時他得知建物裡有很多狗狗受困，決定壓抑自己怕高的情緒冒險救狗，因為他想到老家養的3隻狗，捨不得眼睜睜看著狗狗喪身火窟：「讓我採取行動的是腎上腺素。」

消防隊員架了一座梯子通往建物2樓陽台，不過，阿里亞斯似乎對自己的體能很有自信，他選擇從2樓直接跳到地面。獲救的狗狗已有部分找到新家，其中1隻的新主人是加馬拉鎮的鎮長。

阿里亞斯救了25隻狗逃生。他說，最後一隻獲救的狗身上有些許燒燙傷，救援過程中，狗狗還在他左手咬了一口：「那隻狗的處境讓我捏把冷汗，因為牆面在我眼前持續塌落，所以後來我直接抓住牠的脖子跟嘴巴，然後把牠拋往樓下。」

阿里亞斯離開哥倫比亞美德殷（Medellín）老家來到秘魯，已經好幾個月沒見過家人，他一度考慮要持續往南移動前往智利。不過現在他想在秘魯落腳，希望能有善心人士給他一份工作：「我想擺脫流浪街頭的生活。我什麼工作都能做，不會的事情，我也學得很快。」

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