2023台北國際龍舟錦標賽22日於大佳河濱公園開跑，今年共有210支隊伍競技，台北市長蔣萬安22日也率領北市府首長、主管們組成「台北市政府隊」，一同下水體驗划龍舟，蔣萬安賽前受訪時表示，市府同仁平常有練習，我們都有信心。

蔣萬安於開賽首日率領體育局長王泓翔、財政局長游適銘、觀傳局長陳淑慧局長、法務局長連堂凱等主管及代表組成「台北市政府隊」，與視障與陪跑員組成的睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊、乳癌病友組成的聯醫馨懷龍舟隊、腦麻及罕見病友組成的挑戰奇蹟龍舟隊來場邀請表演賽，展現運動平權精神。

市府隊也在折返後與岸邊民眾互動，台北市長蔣萬安也揮手致意。（北市體育局提供）

蔣萬安賽前換上短袖藍色隊服，受訪時表示，之前都有來練習，平常也有運動所以OK的，被問到穿著夾角拖來參賽，蔣則笑說，等下會脫掉，上次跟消防隊一起划，看到他們都打赤腳，感覺比較有力量。

有媒體問到對市府隊有沒有信心，蔣萬安則說，今天就是表演賽，市府同仁平常也有練習，「OK的，我們都有信心」，划龍舟需要用全身力量，上次跟消防隊員請教很多，也傳授不少小技巧，蔣說完即上場準備比賽。

表演賽在岸邊人潮加油聲中開跑，4組人馬都奮力向前划。（張芷瑜攝）

下午表演賽在岸邊人潮加油聲中開跑，4組人馬都奮力向前划，最後由台北市政府隊拔得頭籌，市府隊也在折返後與岸邊民眾互動，有民眾高喊市長加油，蔣萬安也揮手致意。