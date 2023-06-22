最近演藝圈「＃MeToo」事件持續燃燒。瘦子21日晚間被一名「S小姐」透過臉書直播，爆料17年前的往事，引起網友熱議，對此，瘦子所屬「本色音樂」22日透過律師發表4點聲明，瘦子也同時在IG限時動態發出該聲明，大動作提告，「依法提出刑事告訴，以維人權。」

聲明中提到，「按每個人的人格權、名譽權，與身體自主權，同受憲法所保障，無分軒輊。惟查，昨晚有所謂資深媒體人葛斯齊及不具名的 S 小姐透過臉書直播未經合理查證及平衡報導，即以片面之詞指控本所當事人瘦子於17 年前在其工作的坐檯酒店包廂性侵 S 小姐云云，嚴重踐踏了本所當事人瘦子的人格及名譽權，及所衍生的演藝工作權益！」

最後表示，「核葛斯齊及S小姐之所為顯涉犯刑法第 310 條第2項規定之加重誹謗罪，本所將依上開當事人指示依法對葛斯齊及S小姐提出刑事告訴以維人權。」

本色音樂今日仍強調：「＃MeToo 是個好運動，但在MeToo身上潑髒水甚至利用，這類行為完全不能被原諒。」