板橋私幼案8人驗出微量苯巴比妥，新北市衛生局將入園採檢的4人檢體送台北榮質譜儀確認，20日報告出爐，4幼童血中苯巴比妥結果皆為未檢出，新北市政府表示，民進黨製造老師餵毒相關謠言，但相關訊息已陸續被官方假訊息查核平台證實為假消息，呼籲部分外媒欲引述相關訊息應多方查證，以免遭有心人士誤導。

市府指出，法務部及衛福部「雙認證」的假訊息查核平台「台灣事實查核中心TFC」，已將民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍造假貼文正式刪除，並強調這項資訊沒有任何事實根據。

自板橋私幼及汐止私幼傳出疑似餵藥案後，包括賴清德發言人及眾多黨公職人士，帶頭散播餵毒謠言，甚至不斷以造假時序，攻擊新北市府及市長侯友宜。戴瑋姍還曲解某幼童尿液檢驗報告謊稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」。但隨著專業人士判讀以及質譜儀檢測結果不斷出爐，汐止私幼及板橋私幼的多名孩童都被證實「沒有檢出」苯巴比妥以及苯二氮平的成分，立刻打臉許多綠營人士說法。

此外，民進黨也不斷曲解板橋私幼案的相關時序及檢驗結果，帶風向抹黑新北市政府拖延，市府深表遺憾並強調已多次透過記者會及新聞稿澄清說明，一切公開透明，未料民進黨政府不只充耳不聞，從賴清德副總統影射「孩子的戒斷症狀到底如何」，以及是否有被餵食「彩虹藥水」，到底下的黨公職人員一再以「餵毒」、「餵食禁藥」等假訊息製造社會恐慌，為的都是打擊新北以獲取選舉利益！

新北市府拒絕惡質政治操作，呼籲綠營不要逾越人性閾值，有幾分證據說幾分話，不要誤導案件真相，並再度重申絕對嚴守依法行政，接受檢察官指示辦理。目前行政調查與司法調查都在持續進行中，新北市府也籲請各界不要妄加揣測、勿放任謠言撕裂社會，還給司法單位一個乾淨的偵辦空間。