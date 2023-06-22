最近各地天氣晴朗炎熱，許多人都待在家裡吹冷氣納涼。一名網友擔心，自己冷氣開24小時會導致電費激增，還可能減少冷氣機的使用壽命，特地上網發文求助。貼文一出，有不少人說：「只要有定期清潔都會蠻耐用的」，對此，台電也給出相關建議。

原PO在PTT八卦板好奇發問，「有需要讓冷氣休息嗎？」表示因為最近天氣實在太熱，他根本就不想關冷氣，若只是出門一下下，就會讓冷氣持續運轉，幾乎24小時都有開冷氣，直說：「北極熊對不起，但我真的需要這個Cool東西」。

不過，原PO的家人擔心，沒有讓冷氣適度休息，可能會影響使用壽命，或是降低耐用度，電費更是可觀，因此家人直接下令，禁止他整天開冷氣。對此，原PO不解，辦公室的冷氣也開一整天，為何都不會有影響，「有沒有什麼方法可以避免縮短冷氣壽命又省電啊？」

貼文曝光後，網友回應，「變頻冷氣他會自己休息」、「冰箱怎麼不讓他休息」、「你知道有的機台一年才關一次嗎」。有內行網友指出，「只要你有定期打開清潔就可以用很久，還有DBC塗層比較不會有灰塵、髒汙堆積」、「定期清潔真的蠻重要的喔！除了可以提升冷氣效率，還可以降低耗能，同時節省電費，一舉多得」、「其實只要有定期清潔都會蠻耐用的」。

事實上，台電過去曾發文指出，冷氣機吸入熱空氣再送出冷空氣，灰塵也因此會被吸入，長期下來造成循環空氣品質變差、冷氣效能降低，建議民眾大概2周用清水或中性清潔劑洗一次冷氣濾網，切忌用力刷洗，最後再將濾網放到陰涼處晾乾，避免直曬太陽導致濾網脆化，如此一來才能讓冷氣發揮效力，減少電力浪費。

此外，台電表示，換季是冷氣清潔保養的好時機，包括清潔面板和冷氣外部、清洗冷氣內部框等，完成清潔後，先開啟送風模式運轉1到2小時，將殘留的濕氣吹乾再關機，避免濕氣影響機器運作及使用年限。