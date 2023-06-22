搜救專家呼籲，儘管計算顯示鐵達尼潛水器「泰坦號」（Titan）上，能夠呼吸的剩餘空氣可能即將耗盡，不過，專家們強調這只是一個概略性質的估計，如果組員已經採取措施節省呼吸空氣，可望延長這個時間，雖然還無法乘員是否仍然存活，但不應該放棄搜救希望。不過當前仍有許多困難需要克服，首先就是要定位出泰坦號的確切位置。
綜合外電22日報導，潛水艇搜救專家歐文（Frank Owen）表示，氧氣供應時間對於搜救人員來說是一個有用的「指標」，但這只是基於「一般來說的氧氣消耗量」，
歐文表示，泰坦號上的潛水員很可能建議乘客「盡一切可能降低新陳代謝水平，以便延長呼吸空氣的供應時間。」
救援人員已經加緊派遣更多搜救船前往失蹤地點，希望他們連續2天檢測到的水下聲音，能夠幫助縮小他們在這場緊急的國際搜救任務中的搜索範圍。
然而，當前仍然存在許多困難：從確定泰坦號的確切位置，到施放搜救設備和救援潛水器，再到將其帶到水面上，前提是它還完好無損，而所有這一切必須在乘客的氧氣供應耗盡之前完成。
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