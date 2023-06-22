菩薩顯神蹟！有婦人帶兒子到廟裡拜拜，因兒子女友懷孕，她想盡快舉辦婚禮，但又卡在老公正在擴廠，蠟燭兩頭燒的她想透過擲筊，請求神明幫解答，沒想到她卻一直「蓋杯」，讓她感到不解，後來經過廟方人員請示神明解答，婚禮緩辦先處理擴廠事宜和把小孩生下；豈料，經過1年，婦人提著大包小包供品，還打造了一面金牌，直呼「菩薩有夠靈驗的」，還好當初兒子沒有先結婚。

《新聞挖挖哇》節目中，有位命理師廖美然分享案例，有位婦人帶著兒子來廟裡拜拜，但在擲筊時一直是「蓋杯」，沒有笑筊或聖筊，後來廖美然因剛好在廟裡的辦公室，於是上前關心這對母子，才知道原來婦人的兒子剛交了女朋友，但因為女朋友懷孕，婦人想要盡快舉辦婚禮，又碰上老公的在擴廠，怕挪不出時間舉辦婚禮，，因此婚禮與擴廠兩頭燒，想請示神明要先舉辦婚禮，還是要等兒子女友生完在辦，但都擲「蓋杯」讓婦人很疑惑。

後來，經廖美然請示神明後，她像婦人告知「等小孩生了在決定」，此時，婦人的兒子感到焦慮說「這種事情就辦一辦就好，為什麼還要問神明」，於是廖美然婉轉回應婦人，別急著辦婚禮，把老公擴廠的事情先安排好，然後，婦人兒子就讓女朋友生完，等身材恢復後，讓女朋友穿的漂漂亮亮，再去迎娶，於是婦人和其兒子便放心的離開。

事隔一年後，婦人提著大包小包的供品來拜拜，還打造了一面金牌，廖美然以為對方已經圓滿辦完婚禮，她像婦人詢問後，才得知，當初婦人沒擲到筊，是因為兒子的女友生完小孩後，孩子突然生病，經醫生對孩子抽血後，竟發現孩子血型是B型，但兒子和女友都是A型，甚至還質疑醫生是否驗錯，再請醫生做DNA時，才發現這孩子和兒子沒有血緣關係「非親生的」，東窗事發後兒子也和女友分手沒結婚，這起神蹟也讓婦人直呼「妳們菩薩有夠靈驗的」。

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