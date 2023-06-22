民進黨為2024立委選舉推出「民主大聯盟」，但人選接連落馬，有節目點出已有10人出現性平、me too爭議、涉嫌違法及黨內鬥爭等問題。對於民進黨主席賴清德的提名慘況，前立委郭正亮今(22日)也苦笑說是「運不好」，有些問題真的不知道，但有些人選就是對網路、北台灣不了解，「就是搞不清楚現實」以及賴競選總幹事潘孟安「對現實狀況有相當大的落差」。

政論節目《大新聞大爆卦》整理民進黨出包的立委提名人選，基隆市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費遭羈押禁見、桃園市議員楊家俍過往涉嫌援交、現任立委陳歐珀捲入詐騙；大安區禮讓的北市議員苗博雅引發黨內不滿、立委劉櫂豪初選失利後仍有意參選；林飛帆、李正皓、陳柏惟因性平、性騷爭議退選；被徵詢的藝人「雞排妹」鄭家純也引發許多爭議未被提名。

對於綠營提名的狀況，郭正亮苦笑說「運不好」，真的有一些人不是可以覺察的，比如張秉鈞的爸爸當四屆、他當一屆，兩人都被收押，這個一般人不會知道。

但郭正亮也說，有些人選就是對北台灣不了解、對網路不了解，比如雞排妹雖有全國知名度，若來參選台北「我保證她不會當選」，立委是一對一選舉，只有知名度沒有基層經營怎麼選，何況她還得擠掉在地的議員吳沛憶，「就是搞不清楚現實」。

郭正亮也分析，其實提名受挫分三種類型，除前2種外，第三種就是「被撞到」，就是me too風暴突然燒起來，發現一堆人有爭議，但李正皓這個沒有處理，搞到將近1千人聯署，「這個就非常糟糕，坦白講就是潘孟安對現實狀況有相當大的落差」。

郭正亮坦言，這就是賴清德運不好，蔡英文參選2020總統時也是強勢提名好幾區，就沒聽過這種事。他也說，現在民進黨會很麻煩，民主大聯盟已經剩下零零落落幾個人，沒有那股氣勢了，能當選的大概也沒幾個，而且林飛帆退選後，中山北松山綠營已經找不到人參選，連站都站不起來，落差太遠了。