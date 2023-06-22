新竹市睽違3年在南寮舊港舉辦端午龍舟賽，歷經18日的分組預賽後，22日也舉行決賽，一早各隊伍自信滿滿隨著運動員代表共同宣示，並由市議會及市府首長組隊帶來表演賽，最受矚目的莫過於「警消大戰」，直至傍晚6點才分出勝負，最終由消防局以連霸王者姿態，勇奪今年冠軍。

眾所矚目的「警消大戰」最終由消防局勇奪冠軍。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

市府指出，50支參與決賽的隊伍皆有備而來，不僅有最引人注目的「警消大戰」，更有竹科企業之間相互廝殺的精彩戲碼，此外由高齡長者組成的「那魯灣文健站隊」、集結竹市里長的「土地公土地婆隊」，也吸引來自世界各地的交換學生也都前來共襄盛舉。

城銷處表示，今年龍舟競賽共有63支隊伍報名參加，各組優勝名單，包括機關團體組消防局龍舟隊、女子組65龍舟隊、青年暨大專院校組臺清交泳隊、社會團體組台積築夢龍舟隊、地球村組NTHU Panda。

2023新竹市端午節龍舟競賽，在觀眾的掌聲中畫下完美句點，新竹市長高虹安賽後也親自頒發獎金恭喜獲獎隊伍，同時也感謝城銷處、體育會、水上救生協會和志工們大力協助，並和所有市民朋友、參賽隊伍相約明年再一起嗨翻南寮。