詐騙手法日新月異，花蓮縣警察局今邀請縣長徐榛蔚化身反詐天使，在端午節龍舟競渡嘉年華現場，針對警政署強力託播全國高發詐欺6大手法，向民眾宣導反詐觀念，提高鄉親辨別能力，守住每個人的荷包。

花蓮縣警局指出，警政署近日強力託播全國高發詐欺6大手法包括「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假投資詐騙」、「網路交友詐騙」、「接到親友名義來電借錢詐騙」及「假檢警詐騙」等。

不過詐騙集團近期又推出新手法，冒用知名公眾人物在網路張貼廣告博取民眾信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬貨幣等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期先讓受害者小額獲利，接著再以投入資金愈多獲利愈多等話術，引誘加入投資網站或下載APP並投入大量資金，如受害者欲提領款項兌現獲利時，對方即以「需繳保證金」為由拒絕出金，待帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

花蓮縣警察局今在端午節龍舟競渡嘉年華現場，邀請縣長徐榛蔚化身反詐天使，針對警政署強力託播全國高發詐欺6大手法，向民眾宣導反詐觀念。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

因此，花蓮警方趁著花蓮龍舟競渡嘉年華登場當天，穿梭在人潮中宣導反詐騙，徐榛蔚則化身反詐天使，向鄉親強力推播反詐觀念，幫助民眾加入了解反詐專線165服務項目及近期全國高發詐欺態樣。

花蓮縣警局長呂世明提醒民眾，若有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，警方持續打詐斷絕黑幫金流外，對於維護社會治安決心不變，如有發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。