今(22日)適逢端午佳節，不少政治人物PO出吃粽子、立蛋的應景畫面，也有人親自下場參與一年一度的龍舟競賽，讓佳節氣氛嗨到最高點。民進黨桃園市議員黃瓊慧擔任奪標手，被同事開玩笑說奪標姿勢像樂團主唱Freddy。她也分享自己參賽前在湖邊的伸展畫面，S型好身材辣翻一眾網友粉絲。

據體育署統計，今年共新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等11縣市，舉辦龍舟競賽。台北市長蔣萬安今下午領軍市府隊下水比賽，組員有體育局長王泓翔、財政局長游適銘、觀傳局長陳淑慧等12位平均年齡55歲的首長、主管等，也是繼前市長郝龍斌2013年下水划龍舟後，睽違10年後又有市長親自上陣。他們與視障、乳癌病友還有腦麻及罕見病友進行邀請表演賽。

桃園市今於龍潭大池舉辦市長盃龍舟賽，民進黨市議會黨團議員共13人參賽，與市政府隊力爭第一。比賽開始時，兩隊並駕齊驅不分軒輊，最終市府隊以2秒之差率先奪標，議員隊拿到第2名。擔任議員隊奪標手的「鄉民女神」黃瓊慧在臉書寫道，她人生第一次龍舟賽，被鄉親開玩笑說奪標姿勢像閃靈樂團主唱Freddy，「希望我來辦一個大池開唱，哈哈好鬧！」

黃瓊慧隨後也在臉書分享美照，是她在龍潭觀光大池旁側身站立，雙手向上伸展的畫面，S型好身材盡顯，她說：「我很認真的在龍舟賽前做伸展操！」還在留言區補發一張正面照：「姿勢是不是一百分？」台北市議員林亮君大讚：「超過一百分！」嘉義市議員田慎節也說：「怎麼這麼好看」網友更直呼「誠意看得見，我給800分！」、「輸人不輸陣，我給超過一萬分」、「200分」、「龍舟李多慧4ni？」、「不愧是我大QN女神！」