黃舒湄稱沒收到北影邀請，連email垃圾信件匣也沒找到邀請函。（粘耿豪攝）

台北電影節主席、導演易智言，被曾以《天橋上的魔術師》入圍金鐘女配角獎的黃舒湄爆料，她22日在臉書寫下長文，說易智言在擔任「台北電影節2022演員工作坊」導師時，對身為學生的自己進行霸凌，讓她身心受創，建議請台北電影節公開錄影檔並對外說明，若無說明，因受害者眾多，她不排除循司法途徑，提出「聯合訴訟」。

對此指控，易智言提出兩點說明，「1是她的表演讓我想吐、噁心，我不覺得是針對她的人，是那一次的演出練習表現。」第二個重點，是易智言教課風格，「大家聽說我很兇、我會罵人，完全沒問題，但是我的觀念裡面，導演絕對可以兇可以罵人，但是導演不能欺負人，兇、罵人、直球對決的表達，是一個理性的表達方式，但欺負人是沒有道理的，我不覺得我在欺負她。」

同日晚，黃舒湄現身台北電影節首映場地中山堂隔空反擊，而她在講述的過程中情緒激動一度哽咽，她質疑台北電影節以及易智言的專業程度，「我是藝術學院出生的，他說我的表演太噁心了，說不是人身攻擊，但這是一般常識吧！他使用情緒是幫助演員的推力？但要說明清楚情緒是工具，嚴格跟霸凌是不一樣的。」

問黃舒湄對影展跟易智言有何訴求？她表示：「台北電影節跟易先生要做什麼，是他們要去想的。」至於聯合訴訟，她說：「如果真的不幸走司法程序，在人格法益權跟精神損害，我打過台灣勝訴首例，所以我知道有多少勝算。」另她收到許多跟自己一樣的受害者來信，對方願意公布內容，但她自知講出所來要面對的壓力，所以暫不公開來信人數跟具體內容。

在台北電影節貼出的課後問卷中，黃舒湄並沒有反映，她說因為是具名問卷，自己當時根本不敢說出來，「反饋要具名，我不敢寫，所以選擇了最中性的寫法，說是離捷運站很近交通方便。」另黃舒湄也被學校晚輩爆是霸凌者，她解釋那是當年的方法演技（活在角色裡的方式），「當時錯誤的方法，我非常抱歉，我願意顧及對方的感受概括承受。」