2023台北羽球公開賽22日1號球場壓軸的男雙對抗，由去年男雙亞軍李洋／王齊麟和同胞林家佑／林永晟上演「寶島內戰」，本季受到傷勢困擾的「麟洋」，15比21、21比23爆冷飲恨。

賽後林家佑和林永晟表示，兩人之前和不同搭檔有過台北賽男雙8強經驗，且對上李洋、王齊麟時沒贏過，其中林永晟去年和李佳翰搭配，8強賽就是敗在「麟洋」拍下，因此這次對壘沒壓力、放鬆打，「可能壓力在『麟洋』那邊，我們就是盡力把特色打出來，放鬆去衝擊對手，可能對手因為傷勢多少也影響發揮，讓我們有機會拚下這一勝。」

輸給林家佑／林永晟，是李洋、王齊麟從2019年開始搭配以來，除了今年5月跨6月的泰國公開賽16強賽前傷退，送盧敬堯／楊博涵不戰晉級8強，首次在BWF世界巡迴賽有下場對抗的賽事敗給台灣組合。

林家佑也笑說，其實看到賽程，也只先看到16強要對上奧運金牌組合，沒有想過之後的戰況，經過這次勝利也帶來信心，「我跟永晟是去年開始合作的，今年5月中以周天成陪練身份跟著他出國汲取經驗，也報到超級500系列泰國公開賽會外賽，可惜第1場就輸了，但也讓我們看到國際選手的實力，希望可以透過更多實戰增加經驗。」