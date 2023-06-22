懲戒法院前院長李伯道在職時涉對女部屬4度性騷，司法院卻未立即將李伯道移送法辦，反而讓他提前閃電退休。資深媒體人李艷秋表示，認識被害人多年，她的聲明讓人心痛。

李艷秋今(22日)在臉書粉專貼文表示，司法院懲戒法院前院長李伯道性騷女部屬，成為MeToo風暴到目前為止的最高層級官員。李艷秋說自己認識被害人多年，她是一名熱愛司法的專業法律人，對工作認真負責、一絲不苟，個性低調謹慎，但是臉上總是掛著溫柔耐煩的笑容，在她身上充滿了陽光般的正能量。無法想像長官對她4度性騷，帶給她的工作和生活有多大的衝擊。

李艷秋接著表示，她的聲明讓人心痛，她「非常非常害怕」李伯道會報復，「非常痛苦、懷疑且自責」。她反省自己，是不是有什麼地方做得不好，才讓長官以為她可被騷擾？她還覺得「非常羞愧」，明明是被害人，卻覺得自己做錯事，不敢說出來。

李艷秋指出，加害人李伯道的聲明，輕描淡寫的說沒踰矩，如果對方感覺不適，他遺憾抱歉，並要各界自重，以免觸法。李艷秋不禁說，他在威脅恐嚇誰啊？觸法的人不就是他嗎？再回頭看看他在2020年就任懲戒法院院長時的義正辭嚴：「國民信賴是司法的命脈，也是司法的價值。」這臉打得夠腫吧？向來斬斷司法命脈的，都是司法人，向來摧毀司法價值的，就是李伯道這樣的司法高層。

李艷秋甚至質疑，司法院長許宗力准許李伯道提前一個半月退休，他會不知道原因嗎？他大力讚揚李伯道任內貢獻很多，希望他「早日恢復健康，享受退休生活」。現在性騷案爆發，許宗力當時的表現有兩個可能︰1, 根本在帶風向，為李伯道性騷脫罪，並且盡力保住他一個月19萬的退休金，讓他得以快樂的「享受退休生活」；2, 他真的以為李伯道因健康因素提早退休，處理性騷案的秘書長林輝煌也刻意欺瞞，所以許宗力完全被矇騙。那這個司法院長是有多昏庸啊？現在知道了，要不要辦李伯道、林輝煌欺瞞長官之罪？她以多年的媒體經驗，沒有兩種可能，只有第一種可能。

李艷秋接著指出，#MeToo風潮爆發，性騷的司法高官不但不認錯道歉。更嚴重的是，官官相護，還想利用他們熟稔法律的優勢，讓大眾噤聲，再爽用納稅人的錢供養他們一輩子。理當為受害者撐起保護傘的司法，如此處理自己人的性騷事件，如何獲得國民信賴？還有什麼司法尊嚴？

李艷秋諷刺表示，這件事的結果：受害人被迫離職或調職，內部調查認為加害人雖有不妥行為，但沒有嚴重到法律層次，退休金也不受影響。報導此事的媒體被NCC警告，說這是假訊息，違者開罰，數名媒體人被李伯道控告毀謗，因為他們寫「李伯道性騷」沒有加上「涉嫌」及問號。接下來就會看到蔡政府的大內宣，強調MeToo事件中，司法如何為受害者找回正義和公道。哼哼！最好是這樣啦！

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