台灣民意基金會今晚公布最新民調，對於副手問題，是否樂見「柯郭配」(郭台銘當柯文哲的副總統搭檔)出現？三成四樂見「柯郭配」，五成不樂見。不樂見的比樂見的多 15 個百分點。其中國民黨支持者中，五成六不樂見。意味國民黨不想當「老二」？

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，從全社會的角度看，多數國人對「柯郭配」抱持保留態度。（曾薏蘋翻攝）

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，從全社會的角 度看，多數國人對「柯郭配」是持保留的態度。

民調顯示，對於「柯郭配」，8.4％非常樂見，25.2％還算樂見，30.5％ 不太樂見，19.1％一點也不樂見，13.8％沒意見，3.1％不知道、拒答。

民調分析顯示，從政黨支持的角度看，民進黨支持者中，二成四樂見，五成八不樂見；國民黨不到三成四樂見，五成六不樂見；民眾黨五成四樂見，四成三不樂見；中性選民中，四成樂見，一成八不樂見。

從年齡層看，越年輕的人越樂見柯郭配，越年長的人則越保留。20-24 歲，四成九樂 見，四成二不樂見；25-34 歲，四成一樂見，四成四不樂見；35-44 歲， 三成九樂見，五成一不樂見；45-54 歲，四成四樂見，四成二不樂見；55-64 歲，三成樂見，五成三不樂見；65 歲及以上，一成三樂見，六成不樂見。

從教育程度看，專科以下教育程度者較傾向不樂見，但大學及以上教育程度者比較樂見。在大學及以上教育程度者中，四成四樂見，四成四不樂見。

從職業背景看，除了高階白領人員及軍公教人員外，其他職業類別都對「柯郭配」持保留的態度。高階白領人員中，五成五樂見，三成七不樂見;軍公教人員中，四成九樂見，約四成反對。