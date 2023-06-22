搖滾女王楊乃文，近兩個月連衝6場大型音樂節，足跡遍布北京、海南島、深圳、青島、杭州、南通，上週日杭州演出中途，楊乃文突然介紹了〈推開世界的門〉的作者「火星電台」黃少峰上台，令觀眾又驚又喜。黃少峰一上台就開玩笑地對楊乃文說：「我可以提一個小小的要求，擁抱一下妳嗎？」歌迷們聞言立刻尖叫「不可以！」楊乃文則是酷酷地未做回應。

黃少峰於是轉身先擁抱台上的其他樂手後，楊乃文才鬆口首肯：「來吧！」展開雙臂迎接了兩人睽違6年沒見的友誼擁抱。黃少峰7年前為楊乃文寫出〈推開世界的門〉這首歌，但兩人竟然直到上周日才第一次在舞台上合唱，難得的同台演出讓所有觀眾直呼值回票價。

楊乃文今端午節應景品嚐粽子。（亞神音樂）

熱愛美食的楊乃文，到各地演出過後都不忘犒賞同行的工作人員及樂手同伴們豪華大餐，一行人到三亞大啖新鮮海味，到深圳品嘗烤乳鴿。今(22)日端午節，同事們也應景地為在假期開工的她準備了美味的粽子讓她解饞。楊乃文透露自己很喜歡糯米類的食物，有蛋黃的粽子更是喜愛，「去年端午前後的兩個月，我一個人大概吃了十幾個粽子。不但會自己買粽子來吃，朋友也會包粽子送給我。」工作之餘收到喜愛的食物，令她相當開心。

楊乃文近來商演邀約不斷。(草莓音樂節提供)

許久未見到楊乃文的各地歌迷，除了在現場隨著她的歌聲齊聲唱和，更是紛紛高舉布條，對楊乃文吶喊：「演唱會呢？新專輯呢？」楊乃文語帶神秘表示：「等到新單曲出來的時候，你們就會知道了。」

楊乃文近來商演邀約不斷。(草莓音樂節提供)

距離上張專輯《越美麗越看不見》發行已經四年，楊乃文透露，新作品的確已經進入籌備的最後階段，只是現在還不能講太多專輯的內容，以免到時候就沒有驚喜了，「新專輯將會與很多沒有合作過的人合作，是蠻驚喜的地方，也因此曲風上蠻不一樣的，不過都是在我喜歡範圍裡的音樂，相信大家聽到也會喜歡。」