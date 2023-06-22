57歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她分享端午節照片，胸前兩粒粽子遮住兩點，露出她的好身材。

胡文英今（22日）在社群平台曬出數張照片，並寫下「粽是禮輕情意重，端午安康，粽子吃了嗎？瘦過頭S號褲子還太鬆」，她在照片中上半身全裸，下半身穿小褲，脖子上掛著粽子遮住兩點，雪乳形狀全被看光，更擺出多種造型，火辣身材讓網友紛紛留言：「端午節快樂」、「可惡的肉粽看起來好像很好吃」、「性感性感」、「這兩顆一定很好吃」、「姐姐太正了」、「妳到底是怎麼讓自己這麼瘦的啦！ 求解」、「這組圖真的太實用 (喘)」、「這肉粽太誘人了」、「好辣哦」。

胡文英女兒是女星鄭靚歆，前陣子她在社群平台大方出櫃，胡文英力挺女兒並祝福「要幸福唷」，沒想到卻被反同人士攻擊，胡文英身為媽媽怒嗆：「看到這些字眼，再也無法忍受胸中的怒火要炸鍋了，你們憑什麼插足別人的人生，批判別人的選擇，接不上世界的軌道，停滯在自己的狹隘空間，一昧只會指責別人，替你們的人生感到悲哀」，更直接撂下狠話：「我絕對會第一時間站出來保護她，捍衛我的寶貝」。