被譽為「中國電磁彈射之父」的馬偉明，於刊載在6月13日《電工技術學報》的論文中指出，這款仍在構思的未來戰艦前所未見，將徹底顛覆100多年來的海軍艦隊作戰編隊。前海軍艦長黃征輝指出，馬偉明突破航母電磁彈射，可能會做得比美國航母還要好。

針對這款仍在構思的未來戰艦，黃征輝今(22日)在中天《Cti Talk》節目中表示，大陸科學家馬偉明是少將軍階，專長是電磁，他突破航母電磁彈射，可能會做得比美國航母還要好。而他這技術可以運用在雷射武器以及電磁砲，這兩樣東西有其物理極限，是很難突破的，馬偉明能夠突破，有可能帶到另一個境界。

黃征輝舉例指出，傳統傳動軸很貴，而且有很大的震動，還會發出很大的噪音，對潛艦而言，是一個巨大的缺點。但是把傳統傳動軸換掉，只要在艦尾裝個馬達，把電通進去，它就轉動了，前面就省了多少空間、重量，也少了震動、噪音，最重要的是省了多少錢。

黃征輝更指出，馬偉明設計一個無軸泵推進器，車葉中間沒有軸，外面是線圈。一通電，外面線圈產生磁場，帶動一片片車葉旋轉。他們把無軸泵推進器用在潛艦，因為潛艦不像航母，速度沒那麼快，可以慢慢走，無軸泵推進器裝在上面，省空間，也少了震動、噪音。