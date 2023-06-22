導演九把刀22日率領演員春風、宋芸樺、柯震東出席《請問，還有哪裡需要加強》台北電影節開幕片首映會，被問到霸凌時事題，身為導演的九把刀會不會兇演員？他表示從沒有人說過自己太兇，即使貴為導演，上廁所還是要跟大家報告，而且他不拖時間，準時放飯、精準收工，「我的遊戲規則很清楚，拍完就要回去跟女兒玩，所以不拖大家時間」。

九把刀還提到自己跟柯震東、王淨都不喜歡排戲，這次因為有新人春風，所以才花時間安排了完整的彩排，期間九把刀更感謝宋芸樺配合春風參加每一場表演課，形容是「像保姆一樣溫暖地陪伴」，更大讚宋芸樺是29歲到32歲間最好的演員，一開始就鎖定她、沒有辦法不找她演出。

應朗丰（左起）、柯震東、蔡昌憲、九把刀、春風、宋芸樺、郭子乾出席首映會。（粘耿豪攝）

這次是春風首度主演電影，與宋芸樺飾演情侶，九把刀說他超級害羞，起初根本不敢看宋芸樺的眼睛，於是九把刀教春風想像自己借了女方500萬，之後就敢直視對方眼睛。另九把刀還爆料，春風因為皮膚敏感，不太能夠化妝，幾乎都是素顏上陣，甚至連黏假髮頭皮都會紅腫，宋芸樺說：「春風頭皮很容易過敏，只能用最天然的洗髮精」。

飾演春風兄弟的柯震東，這次有裸背入鏡的澡堂戲，有使用防護措施「寶貝套」，九把刀笑說比起春風，柯震東超級嬌貴，裸身拍戲一下子就喊說快要感冒，還去泡裡面的三溫暖。另柯震東在片中被誤會是王大陸的橋段，現實中也有發生過，柯震東還曾幫王大陸簽名、被路人誤會有演電影《我的少女時代》。