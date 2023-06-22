「日文女神」長瀨昆妮曾是連千毅愛將，常在直播以一身火辣打扮亮相，吸引無數粉絲目光，近來適逢端午佳節，應景玩起立蛋遊戲，一蹲下，胸前春光呼之欲出，同時附上引人遐想的文案「晚上床上大作戰」，令粉絲激動地說：「能跟漂亮女神在床上玩也不錯。」

長瀨昆妮今(22日)在社群平台發布貼文，綁著高馬尾的她，穿著繞脖低胸上衣，藍白條紋的設計搭配白色短褲及透明涼鞋，拿著一把傘遮陽，看上去十分清爽，而在馬路蹲下立蛋的姿勢，炸出渾圓曲線跟水蛇腰，一雙零贅肉美腿也同樣性感，讓人看得十分羨慕。

除了放送福利照，長瀨昆妮也寫下端午祝福：「白天地上玩立蛋，晚上床上大作戰」，接著標註「＃端午節快樂」、「＃立蛋」、「＃粽子節」，吸引上百人留言互動，紛紛回應：「這樣子也蠻漂亮的喔」、「兩句有押韻，不曉得是哪位這麼幸福」、「性感美麗，晚上讓妮(妳)大作戰」、「眼睛障礙，今日最漂亮的蛋」、「妳最懂玩，要玩要戰都陪妳，粽子節快樂。」

長瀨昆妮先前想煮納豆拌飯，去超市採買食材，蹲下查看產品資訊，可見她穿著細肩帶上衣，包包的背帶卡在E級雙峰中間，下半身則穿著牛仔褲，破洞設計露出肌膚，嫵媚身材一覽無遺，引起粉絲狂讚：「妮妮這麼正，該怎麼『伴』呢？」、「美女上街買東西餒」、「E級棒女神，啾咪喔。」