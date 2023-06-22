本月18日赴北大西洋海域探訪百年沉船「鐵達尼號」殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），於加拿大東部外海下潛後不到2小時即與水面母船失聯，至週四（22日）進入第5天。業者估計船上氧氣量只能讓5名乘員使用96小時，估計週四就會耗盡。美、加、英、法均派出人力物力投入搜救，法國一艘載了深海無人探測機的搜救艇於台灣時間週四傍晚到達水下搜救區域，加拿大船隻水下載具已抵達海底開始搜尋，英國也派出海軍潛艇兵加入救援。

綜合路透社、英國廣播公司報導報導，法國這艘搜救船「阿塔蘭特」號（L'Atalante）隸屬海洋開發研究院（IFREMER），已抵達位於鐵達尼號殘骸附近的搜救區域。船上載了可遠端遙控的深海探測機器人「維克多6000」（Victor 6000），機器手臂可解救受困船艇，或扣掛在受困船艇上以利水面搜救船往上拖吊。搜救人員先用聲納精確描繪搜尋海床的地形，讓潛水機器人搜尋行動更為具體。

Here is what Victor 6000, the robot being sent by France to rescue the #Titanic sub, looks like: weighs 4 tons, controlled by a thin cable made of microfiber and copper.



There is no way this can lift the 20-ton #Titan sub up from the ocean floor on its own.#OceansGate pic.twitter.com/NYXQcJctSz — Théophile Simon (@theophilesimon) June 21, 2023

目前已投入這場深海救援大行動的船隻一共7艘，各司其職。除了法國「阿塔蘭特」號，還包括：商用電纜鋪設船「深海能源」號（Deep Energy，配有水下遠程探測載具ROV）、加拿大離岸補給船「大西洋梅林」號（Atlantic Merlin，配有ROV與起重絞盤）、水下補給船「斯堪地文蘭」號（Skandi Vinland，配有ROV）、載運支援設備加拿大商用船隻「北極地平線」號（Horizon Arctic）、加拿大海軍船艦「格雷斯灣」號（Glace Bay，配有減壓艙且可供醫療協助）與加拿大海岸防衛隊科研船「約翰凱波特」號（John Cabot，具備聲納搜尋能力）。

美國海岸防衛隊在社群媒體宣布，「北極地平線」號已部署2具水下載具抵達海底，展開搜尋泰坦號的任務。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人週四表示，英方已派出海軍潛水艇員加入搜救行列，另也派出一架航機搭載專業商用儀器自英國飛往搜救現場，協助搜尋作業。

美國空軍提供的吊掛器具20日裝上加拿大「北極地平線」號，出海加入搜尋「泰坦號」任務。（路透社）

加拿大皇家空軍CP-140海洋偵察機日前在「泰坦號」失聯海域上空協尋。（路透社）

「鐵達尼號」1912年自英國首航紐約途中，在北大西洋撞上冰山沉沒於大約3810公尺深的海底。「泰坦號」潛水器隸屬美國民間旅遊業者｢海洋之門探險」公司（OceanGate Expeditions），載了熱愛探險的英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）、海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）、巴基斯坦富商達武德父子（Shahzada Dawood and Suleman Dawood）共4名乘客，駕駛員是法國籍「鐵達尼先生」納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）。5人生死未卜。

泰坦號大小與一輛迷你廂型車（minivan）差不多，美東時間18日凌晨2時30分從加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省聖約翰（St. John's）水域出發，當天上午8時（台灣時間18日晚間8時）到達鐵達尼號沉沒附近海域後開始下潛。這趟探索鐵達尼號的觀光行程下潛過程原估2小時，然而就在接近下潛結束時間之前，泰坦號並未如常發送訊息，宣告失聯。