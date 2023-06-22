香港性感女神白雲（Snowy Bai，本名白雲鳳），因擁有傲人上圍以及甜美臉蛋而有著「香港波神」的別稱。近期台灣「#MeToo」事件持續延燒，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、炎亞綸等明星皆被捲入其中。對此，白雲也在社群上發聲，分享自己被「性騷」的經歷。

白雲平時用心經營社群，多次在其上曬出自己的養眼辣照與粉絲分享，屢屢吸引不少人前來朝聖。不過近期「#MeToo」風波持續延燒，她在社群上分享自己與大象玩樂的一系列合照時，也揭露自己過往曾經被「性騷」的經驗，指出自己因「身材傲人」，而遇到過「被伸狼爪」的事件。

白雲指出自己確實遭遇過多次「鹹豬手」，不過自己也會大動作反擊，「地鐵上遇到，就直接開口大罵，有2次都是剛碰到我，就直接一巴掌賞他臉，另一次是找東西狂打對方。」然而，此舉也被人稱是「EQ太低」。對此，白雲也直言：「極端的自我保護是我從小就學會的事。如果不出手我才會氣自己一輩子，不讓自己後悔，這就可以了。」

貼文PO出後也在社群上引發討論，不少網友紛紛留言支持白雲的舉動，寫下：「你這樣保護自己很棒，那些人才不會得寸進尺」、「女孩子一定要好好保護自己」、「這舉動是對的。」

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