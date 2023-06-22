台中一名男子先前被林姓妻子逼著離婚，2年後突然收到訴狀，稱他為林女生下的小孩的父親，才驚覺前妻婚內出軌，憤而控告林女及蔡姓小王求償精神撫慰金。台中地院審結，判2人須各別賠償男子15萬元。可上訴。

判決書中，男子主張，於2013年間與林姓女子結婚，2人關係原本和樂，但2014年間妻子突然離家出走，拒絕返家，還於2018年間強逼他離婚，歷經離婚訴訟後2人最後於2019年12月離婚。

男子說，2021年10月間他偶然收到法院判決書，內容稱前妻於2020年8月產下1名小孩，法律回推受孕日期後認定他為孩子的生父，但小孩實際上為前妻與蔡姓小王產下，讓他大受打擊，憤而控告前妻及蔡男侵害配偶權，各向2人求償50萬元撫慰金。

對此，林女稱，她早在2014年間就希望與前夫離婚，她也確實與蔡男產下1子，但前夫求償的撫慰金過高，她無力償還；蔡男則說，他認識林女時，對方稱已經離婚，向法官求情自己目前獨自扶養小孩，沒有工作生活清苦，實在付不出高額賠償金。

台中地院審理時，法官認定，林女及蔡男確實在林女婚姻存續期間發生性行為，產下1子，侵害林女前夫配偶權屬實，酌情後判林女及蔡女須各別賠償15萬元為適當。可上訴。