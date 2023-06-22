國民黨台中市議員羅廷瑋持續推動便民、親民服務，近日成功爭取「台鐵可用敬老愛心卡」，7月1日起搭乘台鐵，單趟次在市價60元內，在儲值1000元以內可不限趟次搭乘。他今(22日)在工學北路拜票時被民眾攔下，也很快幫助民眾找到走失的愛犬哈士奇，順利完成一場暖心的即刻救援。

「成功爭取台鐵可用敬老愛心卡！」羅廷瑋21日提到，7月1日開始搭乘台鐵，單趟次在市價60元內，在儲值1000元以內不限趟次搭乘。「等了10幾年，終於等到可以搭乘台鐵。台中市趕上第一波！」

羅廷瑋也提醒使用注意事項：起訖點必須有一站在台中，單趟補助30元（因敬老愛心卡打五折，市價約60元），在中彰投苗地區移動可說完全免費，敬老愛心卡每月儲值1000元，當月用完為止，敬老愛心卡不可以借他人使用，不能劃位就像一般區間車，直接買票上車。

羅廷瑋今(22)日稍早在臉書發文協尋，「這個是誰家的哈士奇？目前在工學北路拜票，被熱心的里民攔下來，希望我們幫忙，發現這個哈士奇身上有背帶，請趕快跟我們聯絡！」而不久就收到好消息，「尋狗啟事完成任務！沒想到這麼快就可以完成任務，也解救了公園被二哈拆除的危機，講真的二哈真的超級可愛又聽話，今天又是和平快樂的日子，又做了一件好事情！」