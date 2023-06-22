中國大陸央行「放水」下調MLF、LPR等利率後，人民幣離岸價（CNH）昨日（21日）一度失守7.2關口。中國國務院主辦的《經濟日報》今發表評論文章，指應理性看待人民幣匯率波動，對美元匯率有所貶值，是市場機制發揮作用的結果，料下半年兌美元匯率升值是高機率事件。人民幣離岸價今日高開7.1768水平。

該文指出，美元指數走強、中國經濟恢復不及預期、外匯供求關系共同作用下，人民幣兌美元走弱。但從長期看，中國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣匯率有強有力的支撐，中國經濟增長具有較大韌性和潛力，是支撐人民幣匯率的最關鍵因素。

文章又稱，人民幣匯率不存在大幅貶值基礎和空間，隨著美國聯準會暫停升息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，其經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續，「下半年人民幣對美元匯率升值是高概率事件。」

文章進一步解釋，受需求不足等因素影響，4月至5月大陸居民消費價格指數、工業生產者出廠價格指數按月下降，製造業採購經理指數低於臨界點、非製造業商務活動指數下降等，表明中國國內經濟內生動力還不強，不利於人民幣匯率走強。同時1月至4月貿易逆差98億美元，意味對美元需求增加，也推動美元對人民幣匯率走強。

文章強調，就歷史數據來看，人民幣兌美元匯率短期波動是常態，這充分說明中國堅持市場在匯率形成中起決定作用，讓匯率調節宏觀經濟和國際收支穩定器作用更好發揮。在此過程中，「所謂的關口數據並沒有實際意義，企業和個人對賭人民幣匯率貶值或者升值都不是理性行為」，需要牢固樹立匯率風險中性理念。