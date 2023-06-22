蔡英文總統今晚間出席「浪漫台三線藝術季開幕活動」時表示，政府運用國家級力量及資源，傳承並且提升客庄的文化、語言和產業，帶動客庄整體的發展。

她說，浪漫台三線藝術季正是透過藝術和創新，將客家文化變成在地人文產業。她邀請國人朋友利用連假，一起來用心感受「浪漫台三線藝術季」的文化生命力；也邀請世界各國的朋友來臺灣深度旅遊，走訪台三線，來一趟最浪漫的公路旅程。

總統抵達後，首先觀看「藝術季形象影片」及欣賞「新竹北埔八音團」開場表演。

蔡英文致詞時表示，今天是端午連假第一天，首先祝大家端午節快樂。很高興和大家一起參與這麼「花啦嗶啵」的藝術季。還記得4年前，她參加第一屆浪漫台三線藝術季，看到在凱道上擺滿了橘色柿子海的地景藝術，還有上千位民眾一起來慶祝客庄的喜事。

蔡英文說，當時她向大家預告，政府不只要繼續舉辦浪漫台三線藝術季，還要舉辦「世界客家博覽會」，讓世界看到客家、看到臺灣。現在，藝術季已經邁入第2屆，第1屆「世界客家博覽會」今年8月就要在桃園登場。客家政策從2016年以來，是一步一步在落實，政府也用心推動臺灣客庄的發展。

蔡英文指出，從「浪漫台三線」、「客家三六九」政策，到「客庄文藝復興」，政府運用國家級力量及資源，來傳承並且提升客庄的文化、語言和產業，帶動客庄整體的發展。目標不僅是要活絡客庄，讓客家傳統、語言重新回到日常生活中，更要讓「客家後生」願意回到客庄生活，以身為客家人為榮。

蔡英文進一步指出，浪漫台三線藝術季正是透過藝術和創新，將客家文化變成在地人文產業，吸引全世界的朋友一起來認識、體驗，也讓台三線從「離家的路」，變做一條 「轉屋个路」。

蔡英文感謝近百位藝術家、設計師，與在地鄉親合作，用獨特的觀點和創作手法，讓豐富多元的客家文化，被大家重新看到；也感謝許多企業夥伴一起響應，透過創新跨界的合作，打開大眾認識客家文化的觸角。

蔡英文表示，浪漫台三線藝術季是會讓人感到幸福的藝術季。看著一件件從土地長出來的作品，大家一定會深深愛上臺灣這片 「靚靚个土地」。她要邀請國人朋友利用連假，一起來用心感受「浪漫台三線藝術季」的文化生命力；也邀請世界各國的朋友來臺灣深度旅遊，走訪台三線，來一趟最浪漫的公路旅程。

最後，總統祝福活動圓滿順利，「一起努力創造新的客家文化，展現臺灣的美好」。隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，也與本次活動主視覺大型裝置藝術合影留念。