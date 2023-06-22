全球最知名的兩位科技億萬富豪馬斯克和祖克柏同意一決高下，進行鐵籠格鬥大賽，雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。

英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克（Elon Musk）在被他買下的社群媒體推特（Twitter）發文表示，他準備好「在鐵籠戰會會」祖克柏（Mark Zuckerberg）。

社群媒體臉書（Facebook）和IG母公司Meta的老闆祖克柏上傳一張馬斯克推文截圖，上面一行字寫著「給我地點」。馬斯克則回應祖克柏：「維加斯八角籠（Vegas Octagon）。」

Meta發言人在記者詢問兩人是否對陣一事時表示：「此事不言自明。」

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47 — Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

🤜 CHOOSE YOUR FIGHTER 🤛



Who: Musk vs Zuck

Where: Vegas Octagon

Date: TBD https://t.co/Kfi3ZHaeHo pic.twitter.com/8PCWk0sKee — Owen Sparks (@OwenSparks_) June 22, 2023

八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）賽事場地，UFC總部位於內華達州的拉斯維加斯。鐵籠賽則因UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。

本月底滿52歲的馬斯克還推文說：「我有個動作不錯，我稱之為海象，只是躺在對手身上，什麼事都不做。」

他也推文說：「我幾乎從不健身，除了接小孩，把他們拋到空中。」

39歲的祖克柏受過綜合格鬥（MMA）訓練，最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。

馬斯克和祖克柏同意進行鐵籠格鬥大賽，引發網友熱烈關注。

兩大科技天王嚷嚷可能開打鐵籠賽，源於國際區塊鏈顧問公司（International Blockchain Consulting）創辦人暨執行長諾法（Mario Nawfal）推文說：「Meta將推出『推特對手』，名為THREADS。」

臉書母公司據報正在開發一種以文字為主的獨立社群應用軟體，可能會成為推特的勁敵。

馬斯克回應諾法推文說：「我相信地球別無選擇，等不及完全處於祖克柏的控制下。」另一名網友開玩笑說：「最好小心點，@elonmusk，我聽說他現在有練柔術。」結果釣到馬斯克親回：「如果他願意，我準備在鐵籠賽會會他（大笑）。」

祖克柏據說是巴西柔術白帶，在卡馬里奧（Dave Camarillo）的游擊隊柔術道館（Guerilla Jiu Jitsu academy）訓練。卡馬里奧是柔道和柔術黑帶，曾經訓練出好幾位UFC冠軍。

兩大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳，引發社群媒體激辯誰將勝出，甚至模仿格鬥比賽海報做成迷因哏圖幫忙宣傳。