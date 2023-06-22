國民黨總統參選人、新北市長侯友宜自提名以來，積極拜會黨內大老尋求支持，但外界也關心侯辦空戰力度不足，難對抗白、綠營。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯表示，「把論述說清楚，就是真正的空戰」，只要侯友宜拋出與韓國瑜等黨內重要人士相同的主張，自然會得到贊同、就能整合。

徐巧芯今(22日)在政論節目《新聞大白話》表示，看到侯友宜近期拜會許多黨內人士，但最重要應該還是自己要先強起來。她認為，侯的民調出現落後，部分原因是因為外界都聚焦在侯友宜去拜會誰、跟誰見面、誰跟誰要不要團結，但這些不應該是被黨提名的候選人本身要專注的，因為大家要看的是總統候選人的論述和主張。

徐巧芯也說，國民黨要先團結藍軍支持者，就要思考支持者要聽甚麼，「最簡單的就是兩岸論述，其實就是九二共識，要兩岸和平、不要戰爭、互相交流」。

徐巧芯也點出，現在民眾黨、民進黨正在爭論反不反服貿，這就是最好的切入點，如果她是操盤手，就會直接拋出「我做總統重啟服貿」，現在就該好好討論服貿協議要不要通過，覺得兩岸不需要經貿交流的人，民進黨確實是一個選項，但如果有人認為兩岸需要經貿交流，就該大膽說出來「國民黨是你最好的選項」。

徐巧芯認為，在民進黨攻擊柯文哲服貿重啟，柯還在解釋自己「反黑箱、不反服貿」，國民黨就該跳出來加碼說「根本沒有黑箱，我做總統服貿要重啟，國民黨立法院過半就重新審查」，她自己做為國民黨立委候選人，也贊成重申審查服貿協定跟監督條例。

徐巧芯認為，母雞帶小雞就是提出主張，「服貿過去沒有黑箱，我做總統絕不可能黑箱，要重啟討論，國民黨立院過半就會重新審議」，這些都該直接講出來，只要有38%的民眾願意支持這樣的服貿版本，難道在三腳督的選戰中還沒辦法當選嗎？

「把論述說清楚，就是真正的空戰」，徐巧芯強調，不需要去拘泥於要拜會哪些人；她舉例，當侯友宜的主張跟韓國瑜相同時，媒體自然會去問韓國瑜，那韓國瑜贊同兩岸要和平交流，也心心念念中華民國跟國民黨的發展，韓當然會贊同，「這個時候就會『合』，合是合在議題、主張跟論述」。