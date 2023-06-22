本月20日《台灣民意基金會》公布了一份最新的2024總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德搶下36.5％的支持度排在首位，民眾黨參選人柯文哲以29.1％緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4％，暫時排在第3名。對此，《台灣民意基金會》董事長游盈隆22日就表示，「到目前為止，整個情勢的演變真的是跌破眼鏡」，引發討論。

游盈隆22日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「從2018年以來，侯友宜的表現，他的確獲得很多民眾的支持，有非常雄厚的民意基礎，但一個關鍵點在於，2022年12月的時候，侯友宜如果參選，最可能終結民進黨8年執政的人，那個民氣繼續延續下去是這樣沒錯」。

游盈隆更說，「可是接下來慢慢進入2024的過程時，侯友宜的一些表現，開始讓他的支持者感覺到不大對勁，從講『侯侯做代誌』講到民調一直往下滑，從2022年12月到現在，他的走勢就一路下滑，只是沒想到那麼快就掉到20％，就是腰斬對半砍了」。

游盈隆認為，「在5月17日之前，侯友宜還有相當不錯的支持，之後過去那個月對國民黨來講真的是大亂鬥，提名所造成的黨內實質分裂，然後接下來就是侯友宜群眾場合的造勢，但都不如預期，最傷的還是政大的演講，選民是期望很高，失望越大，而台大那場也沒有到特別好，到目前為止，整個情勢的演變真的是跌破眼鏡」。