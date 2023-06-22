新北警為了將協尋失蹤人口工作經驗傳承更多人，特請新莊分局巡佐王聖傑及板橋分局警員王閔南等專業尋人高手擔任種子教官，辦理2023年「尋人高手」培訓，指導6名菁英學員透過警用系統交叉比對失蹤人口與無名屍的關聯性，培訓期間更查明2件無名屍體身分，讓漂泊多日的死者在端午前夕能與家屬團圓。

王閔南曾赴警政署「失蹤人口專責小組」受訓，至今接辦失蹤人口業務已有20餘年，幫助千餘名失蹤人口及無名屍找到回家的路，曾多次獲得國家警光獎及模範公務人員殊榮肯定，為國內頂尖尋人高手，而王聖傑在2008年加入辦理失蹤人口業務至今，即誠心向王閔南學習精進身分不明比對技巧，直到現在查找無數失蹤人口、讓無名屍能有善終，更幫助經濟困難家屬尋求善心人士協助。

培訓期間所查明2件無名屍體的死者身分，分別為72歲蔡姓老翁與71歲郭姓老翁，其中蔡翁是位失智老人，他在今年2月21日從萬華租屋處離家後失聯，當時蔡翁之子為照顧同是失智且因摔倒骨折住院之母親，遲至3月2日才報案父親失蹤，而蔡翁失蹤隔天就在台北市萬華區華中橋下河岸被發現溺斃。

郭翁則是獨居老人，他有精神方面疾病且有酗酒問題，導致情緒常不穩定，郭翁4月10日離開中山區住所後便與家人失去聯繫，家人直到於4月15日才發現郭翁失蹤，趕緊報案協尋，然而郭翁失蹤當天就在台北市中山區大直排水站出水口旁被發現溺斃。

該2名老翁大體被發現時身上均無證件，導致警方無法通知家屬認領，遂依規定將大體暫冰存在殯儀館，並通報公告為無名屍，而新北警尋人高手團隊在課程中清查雙北的失蹤人口時，注意到該2名失蹤老翁的協尋資料，隨即清查比對系統資料，研判失蹤老翁與萬華及中山區無名屍案件時間、地緣及身體特徵具有相關聯性，因此分別前往採集該2名老翁家屬DNA送法醫研究所比對，終確認身份。

新北市警察局防治科長羅光中指出，全台灣每年平均有2萬5千人口失蹤，其中新北市佔了六分之一以上，將近4千多名，新北市警察局全國首創辦理「尋人高手培訓」計畫，將種子教官的協尋能量開枝散葉、發揚光大，2020年開訓至今，學員們共計尋獲失蹤人口、身分不明及協助民眾尋親超過300件，今年1月至5月新北警已尋獲失蹤人口2050名，更是全國最多。

新北市警察局長廖訓誠呼籲把握「走失協尋三不七要」，「三不」為發現家人失蹤「不用等」，可立即報案隨時受理，報案地點 「不用跑」可就近派出所報案，全國派出所都可單一窗口受理，另家中若有失蹤多時之家人，可透過DNA科技鑑驗比對，過程完全免費「不用錢」；「七要」是更新照片、愛心手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助、警廣廣播協尋。請民眾多加利用，把握黃金時間，提高找回親愛家人的機會。