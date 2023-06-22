【立綱氣象報報】端午連假天晴炎熱 午後陣雨山區多

端午連續假期持續炎熱，明（23）日局部地區高溫衝破36度，午後又急又猛的雷陣雨機會增加，北部、各地山區、近山區平地恐出現較大雨勢。氣象局預估，下周二到下周四（6/27~6/29）降雨範圍擴大，南部從午後陣雨的天氣轉為整天都有機會下雨，北台灣則以午後雷陣雨為主。

氣象局資料顯示，明日體感仍然悶熱，受到西南風影響，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏局部地區衝破36度以上，氣象局針對6縣市發布高溫資訊，雲林縣、台南市、花蓮縣、台東縣被列入橙色燈號；高雄市、屏東縣則是黃色燈號。

氣象局分享端午連假天氣，各地普遍悶熱，午後有雷陣雨。（圖／氣象局提供）

天氣方面，今晚至明日鋒面在台灣北部海面，各地普遍多雲到晴，但降雨量較今日略增，上午北部有局部降雨，中南部小飄雨，午後北部、各地山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨，少部地區降雨較強勁。

值得注意的是，端午連假的後半段天氣出現變化，中央氣象局預報員張承傳說，周休（6/24、6/25）風向轉偏東南風，同時也帶來水氣，迎風面的東半部、恆春半島有零星降雨，午後雷雨轉移到西半部地區。

下周二到下周四（6/27~6/29）南邊水氣更多，降雨範圍擴大，東半部有局部陣雨，南部則從午後陣雨轉為整天有零星短暫陣雨，中部以北以午後雷陣雨為主。除此之外，氣象局表示，未來一周屬於夏季型溫度，沒下雨時都很熱，各地高溫約32到35度，甚至有望突破36度。