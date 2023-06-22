民進黨總統參選人、副總統賴清德日前拋出大學學費補助，行政院長陳建仁昨更加碼「高中職全額補助」利多；民眾黨總統參選人柯文哲批齊頭式學費政策「廉價偷懶」；賴清德競辦發言人陳世凱表示，聰明是一種天賦，然而善良卻是一種選擇。賴清德不像柯醫師般，從小就可以沒有後顧之憂。

陳世凱說，無法選擇出生的環境，需要透過自身的努力和打拚，才能改善生活。賴清德是礦工之子，父親早逝，母親四處辛勤工作，含辛茹苦的拉拔6個孩子長大。賴清德是靠著半工半讀頂著經濟壓力與求學壓力，才能夠成為賴醫師。

他說，不像柯醫師般，從小開始就有良好的資源，可以沒有後顧之憂，也因此才無法同感多數家長需要為孩子的學費而煩惱，以及學生面對學貸的徬徨和擔憂。

他說，過去，不論是賴清德擔任行政院長任內所通過的租賃專法、青年成家優惠貸款、租金補貼，再到近期的補助私校學雜費等政策，都是希望能在青年努力的過程中，得到政府的更多幫助。因為這不僅是賴清德個人在求學路上的生命經驗，更是民進黨執政以來所致力的目標。他相信，對於年輕人的照顧，不應該區分政黨。

他說，更重要的是，在蔡英文總統帶領執政的這幾年，經濟和財政狀況良好，在持續強化社福的同時，中央負債比例持續下降，絕對沒有債留子孫的問題。

他說，如果所推動的政策都要因為政治攻防而被抹成政策買票，那麼台灣的社會該如何更進步呢？若因為政黨的不同，就將立意良善的政策淪為政治口水，實屬台灣社會的悲哀。

他說，真心希望，對於「國政」應該回到理性的討論，而不是用情緒性的言語攻訐，一再造成社會的撕裂與對立。