台灣「#MeToo」性騷事件狂燒，演藝圈許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等人遭到指控，目前許傑輝已宣布退圈，NONO也宣布暫停演藝工作，黃子佼則因身體因素住院中，近日有工作人員爆料導演游智煒喝到爛醉來工作，甚至還偷捏女性員工大腿，陸續有業界人士出面指控，而劇組和他本人都陸續發聲了。

一名獨立電影人控2017年曾在電視電影《搖滾樂殺人事件》工作，後期剪接時游智煒遲到5小時，最後喝得爛醉來剪接室，討論剪輯時他突然伸手捏了她大腿根部，她起身坐到剪接師旁邊後，游智煒就呼呼大睡，她透露對方的套路，會廣邀各種臉友到他家吃飯喝酒聊心事，最後喝醉開始言語、肢體騷擾，甚至性侵，女生求證後會說：「真假，很對不起，我喝醉忘記了。下次讓我請你吃飯彌補你。」怒批對方是蓄意為之，「這樣喝醉來上班沒有專業可言，又沒有私德的人，到底憑什麼在影視圈繼續撈案子活得好好的，迫害其他人？」

一名獨立電影人指控導演游智煒。（圖／獨立電影人發文截圖）

一名獨立電影人爆料導演游智煒慣用手法。（圖／獨立電影人發文截圖）

她同時曬出截圖，游智煒曾表示MeToo運動最重要的不是撻伐與刑求，是教育，沒想到該篇貼文底下疑似有受害者怒嗆「所以你跟我的道歉，也只是在滿足你自己嗎？」留言者是尤姓劇場演員，她曬出游智煒傳來的道歉截圖，憤怒寫下「我真的覺得好可怕、好噁心，我不理解為什麼要得了便宜還賣乖？」她表示收到其他受害者私訊，控訴「受害者男女都有，他是性騷慣犯。同時也是個強暴別人的性侵犯」，且有十足的證據和把握，她敢為自己的話承擔一切責任。而新銳導演林亮君也出面發聲，透露和該游智煒合作過一檔戲，坦言：「很早就察覺他常有搭肩摟腰等等小動作」。

涉嫌性騷擾的導演游智煒他身為即將上檔的戲劇《地獄里長》導演群之一，《地獄里長》劇組也發出聲明：

對於本劇有人涉入#metoo事件，我們深表難過，除了心疼事件受傷害之人並同聲譴責，已針對他們在本劇除名及刪減戲份。

從劇本到完成，這部戲歷經超過四年的時間、上千人的一起努力，因為少數人的錯誤行為，影響所有人的付出，更覺得遺憾，希望犯錯之人，勇於面對自己的錯誤，謹此聲明。

憑《生命狂想曲》曾獲得金馬最佳短片的 導演游智煒稍早也發文道歉：「心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。」他說「這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。」

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