寧夏銀川市21日晚間發生燒烤店瓦斯氣爆案，目前爆炸事故已致31人死亡、7人受傷，事故具體原因正在調查。銀川市長陶少華今晚出面道歉，當地也立即展開為期一個月的安全生產大排查大整治行動。

銀川市長陶少華表示，這是寧夏多年來最為嚴重的安全事故，代價極為慘重，教訓極其沉痛，「我們深表痛心，深感內疚，在此我代表銀川市委市人民政府向遇難者表示沉重哀悼，向遇難者的家屬、受傷人員及親屬表示誠摯慰問，向全市人民表示深深的歉意」。

陶少華說，已連夜研究部署，制定並印發安全生產大排查大整治專項行動實施方案，聚焦燃氣、危險化學品、礦山、建築、交通運輸等重點領域，汛期、暑期、施工期等重點時段，立即開展為期一個月的安全生產大排查大整治行動。

據發布會通報，消防救援力量到達氣爆現場後，開展人員搜救、火災撲救，事故建築為地上兩層的營業房。爆炸導致一部分隔牆倒塌，一至二層樓梯被倒塌的建築物、建築構築物封堵，救援力量組成三個搜救小組，對一樓被困人員快速搜救的同時，通過破拆窗戶對二層進行全面搜救。

陶少華指出，銀川市將緊密配合，盡快徹查造成事故的深層次原因，依法嚴肅追究相關責任人責任，絕不姑息。目前，市委已啟動問責程序；公安機關已依法對富洋燒烤店爆炸事故中的燒烤店店長、股東和工作人員等9人進行控制，並凍結其資產。