民進黨總統參選人副總統賴清德日前拋出補助學費利多，遭國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲痛批；賴清德今天表示，今天是端午節，本該輕鬆過節，但看到一些評論，他還是要認真再跟大家報告一次。

賴清德說，前幾天，他提出了縮小公私立大專學雜費差距的政策，引起很多朋友討論跟支持。​

他說，目前高中職畢業生就讀公立大專校院約占35％，就讀私立大專校院約占65％；公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元。

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他指出，然而，所有請領教育部大專校院弱勢助學金的學生中，公立大專院校的學生占20％，私立大專院校學生卻占了80％。

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他說，由此可見，因為公立大專院校的就學機會比較少，所以，在升學競爭之下，有較多家庭經濟狀況比較辛苦的學生，反而就讀收費高的私校，造成家庭負擔沉重，形成社會的不公平。

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他說，私立大專的學生經濟負擔相對沉重，導致部分學生需要仰賴就學貸款或課餘打工來貼補，在求學階段不利於正常學習，在踏出校園也先背負了學貸壓力。

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他說，因此，這次經過跟蔡英文總統、行政院長陳建仁及執政團隊的討論，提出的縮小公私立大專學雜費差距的政策，就是要翻轉這樣的不公平的困境。

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他說，自己從礦工家庭出身，懂得從求學到出社會力爭上游的辛苦。雖然，他大學和研究所讀的是公立大學，但仍要打工貼補學費和生活所需。

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他說，但也正因如此，他更知道資源要照顧到每一個學生，讓孩子在求學過程更能專注學習，讓家長栽培孩子唸書減少辛苦。

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他說，所以，補助私校大專生的學費、縮減公私立學費差距，就是為了降低社會不公平；而從源頭減少學貸的借貸，讓不同社經背景的學生，都能享有可負擔的高等教育，讓年輕人有餘裕投資自我，追求自我實現。

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他說，而有鑑於公私立大學都有更相對弱勢的學生，也要同時擴大協助弱勢生，放寬申請助學金的門檻並提高補助額度，同時減輕已借學貸者的還款壓力。

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他說，昨天，陳建仁也提出了高中職免學費政策，也是從教育平權的觀念，把家庭年所得總額超過148萬元的高中生，納入全額補助對象，邁向落實12年國教的最後一哩路。

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他說，過去幾年，政府在減輕學生的負擔上持續做了很多努力，推出投資青年就業方案、學貸緩繳本金、延長還款年限，而最近的疫後就學貸款補助方案、房貸支持方案、租金補貼，以及TPASS通勤月票等，都是為了減輕年輕朋友的壓力。

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他說，而這幾年，台灣的經濟成長也讓政府財政更為穩健，經濟成長的果實要落實於社會的公平正義。政府會持續做，做更多，做更好；替未來國家希望工程打下更堅實的基礎。