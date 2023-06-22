統一獅22日火力全開，全場敲出19支安打，包含林安可首局敲出2分炮、本季第12轟繼續穩坐全壘打王位置，加上勝騎士表現依舊穩定，主投7局無責失，助隊以10比1擊敗樂天桃猿，也重新點亮上半季封王魔術數字M4。

獅隊將魔術數字減到M5後卻連2場吞敗，魔術數字也因此熄滅，主要是攻勢幾乎都斷在第5棒的林安可，今天獅隊打線變陣，將林安可調到2棒，近況不錯的林益全也往前調，來到獅隊後首度扛4番，收到不錯的效果。

重新點亮封王魔術數字，獅隊最快在25日能夠封王，總教練林岳平認為：「這只是個數字，還是要一場一場堆積勝場。」他也提到，此役贏球關鍵是在林安可，加上對方守備失誤讓獅隊能夠延續攻勢。

「2局（蘇）智傑的突襲短打其實是失敗的，但對方失誤，漏踩壘包是今天的關鍵。」林岳平認為，獅隊今天敲出本季單場單隊第2多的19安，最主要就是因為失誤後的串連，「沒有失誤或許也會有串連，但可能不會有這麼多得分。」

林安可今天5打數3安打，包含1發陽春炮，另還獲得1次四壞球保送，他提到，因為前兩場比賽自己表現的不是很好，賽前針對選球問題去做微調，他認為，不管打第幾棒都是一樣的，只能盡量掌控能掌控的。

統一獅陳傑憲單場4安「猛打賞」。（陳麒全攝）

韓職樂天巨人啦啦隊Lotte Girls這是來台由團長趙智薰領軍，隊長李丹妃加上隊員趙娟週、朴淡備、李晧禎4位女孩，與樂天女孩一起應援。（陳麒全攝）