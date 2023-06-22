最近演藝圈「＃MeToo」事件持續延燒。有女歌手21日深夜在臉書發文控訴奪下金曲最佳演唱組合「張三李四」的主唱張三性騷，張三隨即發文自清，更在晚間釋出歌曲〈閉嘴沒人會當你是啞狗demo_假咪兔喝止版〉。

他直白回應該名女歌手：「我這邊有首新寫的歌很像妳，『閉嘴沒人會當你是啞狗』，想紅不是用這種裝弱者栽贓＋捏造公然毀謗＋蹭熱度的亂吠方式，妳這樣很開心嗎？很happy嗎？妳已經不年輕了，都幾歲了？該長大了，聽歌吧。」

2人近日隔空槓上，這位女歌手在2019年加入張三的公司，她表示，原本合作一切順利，更把張三視為音樂上的伯樂，但後來公司內部似乎出現問題，她逐漸感受到張三個性變了、容易發脾氣，曾對她劈頭大罵，甚至2人某次單獨在混音室，張三突然把手伸進她的衣服摸她的背，感到很不舒服。

他們在彈琴時，他曾一直搓揉她因為按琴產生的繭，「我才發現他根本不是什麼壓力大或是需要找人抒發心情，他就是慣犯！當下我就跟他說拜託不要再有這些行為，很不舒服」，並提到，有其他受害者A、B也分享被張三性騷的經驗，A對她說：「他早就是慣犯了，妳應該是公司他第一個失手的公司女生了。」

張三一看到種種指控，怒嗆：「我不認同妳用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者。妳想紅想到用這種不擇手段，捏造事件博取媒體版面？」並駁斥：「從來沒有觸碰到妳身體的任何一部位。」更直言：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？」

張三還反控她多次在錄音室，無緣無故一直往他身上靠，「我都盡量刻意避開，因為我有喜歡的人而且不是妳」，最後透露，「公司因為妳說有憂鬱症，處處都讓妳，所以有太多奇怪的舉動，都不想跟妳計較，但現在妳已經嚴重到有這些幻覺，甚至攻擊到我的名譽，我不得不把事實說清楚。」該位女歌手今日則回覆本報，希望外界再給她一段時間，「我針對他的貼文，有要聲明。」

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