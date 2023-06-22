今(22)日下午2時14分許，海巡署金馬澎分署轄屬第十三巡防區指揮部接獲通報，七美西8浬處1艘埃及籍貨輪，船上有名55歲的埃及籍船員腿部受傷陷入昏迷，急需後送馬公就醫，海巡隊立即派遣巡防艇前往與該貨輪會合，並以吊掛方式，將傷患吊至巡防艇上送醫。

澎湖海巡隊今日下午2時許接獲通報，有艘埃及籍「WADI SAFAGA」貨輪，因船上有位55歲船員腿部受上昏迷中，需急送碼公就醫，請求派艇前往協助，於下午3時45分與「W」輪會合，但因為該船船舷過高且船員昏迷，無法直接旁靠接駁，只好由「W」輪以吊桿將傷患吊放在3583艇巡防艇上，下午4時30分再由巡防艇與2陪同人員將病患送至碼公，再交由救護車送至三總澎湖分院就醫，而醫療團隊也已經在等候，立即展開必要的醫療。

海巡署表示，有關海上救難工作均秉持人命救助為第1優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務。

1艘埃及貨輪的船員因腿受傷昏迷，澎湖海巡隊立即展開救援。（澎湖海巡隊提供）