香港01引述大陸《紅星新聞》報導，近日，大陸招聘網站出現「兒童成長陪伴師」、「家庭成長陪伴師」等新職位，因薪水豐厚，從1萬到8萬元（人民幣，下同）不等，引發關注。

報導稱，這類「兒童成長陪伴師」職業往往要求高學歷，限定清華北大畢業或「海本海碩」是基本條件。會開車、會英語、能輔助功課、會高爾夫、馬術、程式語言等均可加分，沒有上下班打卡要求，沒有具體KPI考核，也無需考慮住房和通勤。

在招聘網站，該職位主要分布在北上廣深，以及成都、杭州、武漢等新一線城市，薪資跨度從1萬元到8萬元不等，大部分月薪集中在2至3萬元。

業內人士表示，女性陪伴師比男性陪伴師更受歡迎，更多家庭會選擇顏值不那麼出眾的女性。目前，成長陪伴師群體中，80％的從業者為女性。

有相關公司總結出客戶群體對「兒童成長陪伴師」的一般要求，多為服務留學家庭或國際學校學生，其次是知名企業中高層領導，多要求專業技能、英語口音和留學背景。此外，還有一些家庭，對陪伴師的需求類似於過去的傳統「家教」。

業內人士表示，總體來看，「成長陪伴師可以理解為是對父母角色的一種補充，填補父母由於忙於工作造成對孩子的陪伴缺失，或因缺乏專業知識帶來的教育缺失。」

兒童工作獨立顧問、前聯合國兒童基金會專家楊海宇表示，陪伴兒童任務的職業化應引發反思，一方面體現家庭、社會更加關注兒童和青少年成長，家長更重視孩子的家庭教育，但另一方面，陪伴兒童在某種意義上應該是家庭的第一責任，但如今這項任務卻成了工作，說明家庭教育還存在缺陷。