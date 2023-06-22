2023台南國際龍舟錦標賽共有103支隊伍報名，經過4天的激戰後，今天晚間圓滿畫下句點。其中，競爭最激烈的公開組決賽，男子組由國立台南海事隊奪冠，女子組則由森田印刷土城高中聯隊封后。市長黃偉哲特地到場頒發獎座、獎牌及獎金給得獎隊伍，還與現場民眾一起感受端午佳節的熱鬧氛圍。

今晚的龍舟決賽競爭十分激烈，現場上萬民眾的加油聲更此起彼落，各隊好手也都卯足全力爭取最佳成績。最後，各組獲得冠軍隊伍有：大型龍舟公開男子組國立台南海事隊、公開女子組森田印刷土城高中聯隊、工商團體組金城青商龍舟隊、大專院校組嘉藥水上活動社A隊、高中職男子組國立台南海事體育班隊、國中男子組土城高中國中部隊；小型龍舟公開男子組金城青商小龍A隊與公開女子組台南二中校友總會隊。

2023台南國際龍舟錦標賽閉幕典禮頒獎。（洪榮志攝）

黃偉哲決賽時抵達台南運河的龍舟賽現場，並在競賽終點線近距離為參加決賽的隊伍加油，同時還在現場發送扇子，讓觀賽民眾也能稍解夏夜的暑氣。

黃偉哲表示，過去2年龍舟賽因疫情停辦，今年終於強勢回歸，報名隊伍達103隊創下新高，更可以感受到現場觀賽民眾的熱情，以及參賽選手每個人的賣力演出。

黃偉哲還說，夏日的台南有許多精彩活動，端午連假第一天，早上在走馬瀨農場有台南國際芒果節開幕，晚上在台南運河有熱鬧的龍舟決賽，「連假不來台南太可惜了！」至於端午過後還有七夕，台南也有眾多月老廟，最適合七夕來拜拜，保佑有情人終成眷屬。

市府體育局長陳良乾也指出，今年的國際龍舟錦標賽只是開端，接下來還有WBSC世界盃少棒錦標賽、全國運動會及曾文水庫馬拉松40周年等精彩賽事，期待民眾繼續前來台南為選手們加油打氣。

熱鬧激烈的龍舟競賽圓滿落幕後，大會也依循古禮舉行封江儀式，感謝眾神明保佑龍舟賽期間風調雨順，平安順利，也與民眾相約明年台南端午龍舟賽再會。