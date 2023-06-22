國軍三軍六校聯合畢業典禮21日於國防大學復興崗校區舉行，總統蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分主持畢業典禮，結果卻被國民黨台北市議員徐巧芯發現，蔡英文把尉官的肩章掛反90度，三軍統帥鬧笑話。對此，前大使介文汲22日就表示，「這下離譜了，連最基本的常識都沒有，7年總統在做什麼？他簡直要把整個中華民國的軍隊搞垮了」，引發討論。
介文汲22日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「蔡英文基本上就是活在天龍國的人，少尉的軍階可以這樣掛？真的笑死人了」，介文汲更說，「蔡英文都做7年了，天天都跟軍人混在一起，好像跟他們多好，這下離譜了，連最基本的常識都沒有，7年總統在做什麼？他簡直要把整個中華民國的軍隊搞垮了」。
介文汲接著指出，「為什麼說搞垮？因為這個領導就是大搞烏龍，都已經7年了，居然掛一個少尉的位階這樣給人家掛，真的笑死人了，根本不用心」，最後介文汲更說，「蔡英文用心在把我們年輕人送上戰場、買沒用的武器，打仗是要靠人打的，軍隊是由軍人組成的，人都不注意，還怎麼做領導？少尉階這樣子掛，全世界都少見」。
而國防大學也發布新聞稿指出，為使三軍六校院聯合畢業典禮儀程順遂，畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜絕類似情事。
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