國軍三軍六校聯合畢業典禮21日於國防大學復興崗校區舉行，總統蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分主持畢業典禮，結果卻被國民黨台北市議員徐巧芯發現，蔡英文把尉官的肩章掛反90度，三軍統帥鬧笑話。對此，前大使介文汲22日就表示，「這下離譜了，連最基本的常識都沒有，7年總統在做什麼？他簡直要把整個中華民國的軍隊搞垮了」，引發討論。

總統蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分主持三軍六校聯合畢業典禮，台北市議員徐巧芯不禁表示，蔡英文把尉官的肩章掛反90度，三軍統帥鬧笑話。(中視新聞截圖)

介文汲22日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「蔡英文基本上就是活在天龍國的人，少尉的軍階可以這樣掛？真的笑死人了」，介文汲更說，「蔡英文都做7年了，天天都跟軍人混在一起，好像跟他們多好，這下離譜了，連最基本的常識都沒有，7年總統在做什麼？他簡直要把整個中華民國的軍隊搞垮了」。

介文汲接著指出，「為什麼說搞垮？因為這個領導就是大搞烏龍，都已經7年了，居然掛一個少尉的位階這樣給人家掛，真的笑死人了，根本不用心」，最後介文汲更說，「蔡英文用心在把我們年輕人送上戰場、買沒用的武器，打仗是要靠人打的，軍隊是由軍人組成的，人都不注意，還怎麼做領導？少尉階這樣子掛，全世界都少見」。

而國防大學也發布新聞稿指出，為使三軍六校院聯合畢業典禮儀程順遂，畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜絕類似情事。