距離2024年總統大選投票日剩不到7個月，台灣民意基金會最新民調顯示，有42%民眾贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，48%不贊同，不贊同度比贊同度高了6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望的高低，影響賴清德很大。

游盈隆今（22日）在中天《新聞千里馬》節目中表示，蔡英文聲望的高低，影響賴清德很大。蔡英文聲望高，對賴清德有利；若蔡英文聲望很低，就是在拖累賴清德。

游盈隆接著表示，蔡英文看來現在好像已經退到第二線，他認為，沒這回事。蔡英文還是我們的總統，還是台灣權力最大的人，一舉手一投足，都會影響台灣政策的走向。去年12月，她的聲望一下子重挫，一直到現在都還沒有真正走出敗選陰影。上個月她短暫期間突然又回來一下，但是又馬上往下、又沉淪下去。

游盈隆指出，蔡英文聲望的高低，未來仍然是一個觀察2024年總統選舉的重要指標之一。她聲望高，賴清德就好；她若低，賴清德就比較糟糕。