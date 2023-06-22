國內自3月20日輕症免通報、免隔離上路後，國人多把中藥清冠一號作為家中常備藥物，結果吃出問題了！台大醫師觀察發現，許多民眾一感染就先自行服用清冠一號，接著又吃抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)，出現嚴重急性腎衰竭。醫師提醒，兩種抗病毒藥物混用，會產生交互作用，嚴重恐終身洗腎，呼籲仍須經醫師開立處方箋後才能服用。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，清冠一號和抗病毒藥物不能混吃的觀念，早在疫情初始沒什麼藥時還不曾發生，但自從輕症免通報、免隔離後，許多民眾會把清冠一號當成家裡常備藥物，一有症狀就自行服用，吃了沒痊癒就會再就醫合併使用抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)，結果出現嚴重腹瀉、脫水，導致急性腎衰竭而住院。

李建璋說，自己值班時發現，有不少病確診病患送來時嚴重腹瀉，由於相較先前Omicron等病毒株，患者會有腹瀉等表現，但這波XBB多以咳嗽、頭痛、全身倦怠等症狀為主，腸胃症狀非常少數，追查才發現，原來是同時服用Paxlovid和清冠一號。

李建璋說，清冠一號原本就會腹瀉，再加上Paxlovid會加重腹瀉效果，老人不耐拉，是脫水、電解質不平衡與急性腎衰竭的高危險群，幾回之後就成為急性腎衰竭，雖並非不可逆，但若未及時治療，恐終身洗腎。

中醫師陳潮宗則表示，清冠一號治療新冠所用的方法是中醫的治療法「汗、吐、下、和、溫、清、消、補」中的、下、 清治療方法，而下是一種清熱解毒的「洩」法，因此中醫師看診時，若是腸胃功能較差的病患，都會給予穩定腸胃的藥，就跟西醫會給胃藥一樣。

陳潮宗表示，中醫師開立藥物時，都會看雲端給藥紀錄，不會重複開立公費抗病毒藥物，台大案例應是民眾自行購買囤藥。他也提醒清冠一號改為自費後，民眾一定要透過就醫看診，由中醫師開立處方箋給藥，切勿自行購買服用。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前臨床沒有收到合併使用口服抗病毒藥物與「清冠一號」造成腎衰竭的通報，也未看到相關研究，但兩者可能會產生藥物特性交互作用，不建議併用，因此特別提醒醫師開立藥物與民眾服用藥物時，勿將兩種藥物一起使用，以免藥物交互作用影響療效或健康。