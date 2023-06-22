天氣越變越熱，蚊蟲也逐漸增多！有女子因發現蚊子特別多，在房子門外擺放捕蚊燈，打算要將蚊蟲一網打盡，不料，她傍晚放的捕蚊燈，竟然在晚上10點多，被「斜對面的鄰居」關掉，而該鄰居關完後，還傳訊息給她「捕蚊燈太吵，我先關掉了」，這樣誇張的行徑，讓她嚇傻怎麼會有沒水準的鄰居進車庫裡碰東西，而且還未事先告知，怒怨「真是太沒禮貌了」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她提到因為住在社區型透天房子，但最近不管白天、晚上蚊子特別多，光她站在門口2分鐘就被蚊子襲擊，於是，她傍晚將捕蚊燈拿去門口放，豈料到晚間10點多，「斜對面的鄰居」竟然跑進來關捕蚊燈，後面再傳訊息告知「捕蚊燈太吵，先關掉了」。

她看完訊息超傻眼，畢竟她們一家人孩沒睡，可以敲門告知，她再自行關掉捕蚊燈，而鄰居竟然是「沒水準」的進來碰車庫裡的東西，後來她也和其他鄰居詢問，是否有被捕蚊燈吵到的情形，皆表示沒有聽見，認為這位「斜對面鄰居」的行為太沒禮貌了。

貼文一出，網友紛紛留言表示「下次再侵入他人土地，直接報警就好」、「下次買捕捉型的吧」、「補蚊燈真的很吵，聲音對外傳經過雨遮上下彈更大聲，尤其對面的感覺更明顯，建議請廠商消毒比電擊更有效」、「我覺得怎樣也不應該入侵別人家」、「我家也碰過，但是是放紙條的」、「我就是屬於淺眠型的，對聲音也很敏感，以前買過，睡覺都被嚇醒，後面就換沒聲音的吸入式捕蚊器」。